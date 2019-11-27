7 bin müstafi polis, mesleğe dönüş yasağının kalkmasını istiyor

Meslekten ihraçların dahi, mahkeme kararıyla da olsa emniyet teşkilatına geri dönüşlerinin söz konusu olabildiği ve mümkün bulunduğu emniyet teşkilatında, meslek hayatları boyunca herhangi bir suça karışmamış ve emniyet teşkilatının prestijini sarsmamış saygınlığına zarar vermemiş fakat çeşitli sebeplerden dolayı (mobbing, aile baskısı vb.) mesleğinden usulüne uygun olarak çekilmiş ya da çekilmeye zorlanarak ayrılmış, müstafi teşkilat mensupları, ikinci kez yapılacak güvenlik soruşturması ve alınacak sağlık kurulu raporu ile yeniden mesleğe dönmek için önlerinde engel olan temayüllerin bir kereliğine de olsa kaldırılmasını talep ediyor.

Devlet Memurları Kanunu madde 92'de meslekten çekilen memurların 2 defadan fazla olmamak koşulu ile yeniden atanmalarına imkan tanınmaktadır. Fakat DMK madde 97'de belirlenen şartlar sağlanmış olduğunda dahi emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan personelin yeniden atanması sağlanamamaktadır. Ayrıca geride bıraktığımız Olağanüstü Hal döneminde FETÖ terör örgütü baskıları başta olmak üzere ailevi ve sağlık sorunları sebebiyle Ohal dahilinde de müstafi olarak ve istifa yazmak kaydı ile meslekten el çekmek, çektirilmek zorunda kalan personelin atanması ise hiçbir surette kabul görmemekte ve 657 sayılı kanun madde 97/D bendi muhatap gösterilmektedir. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda madde 59 ve madde 60 olağan dönem ve Ohal dönemi de dahil olarak yeniden atanmada engel olmaktadır. Müstafi Polislerin Emniyet teşkilatının ayrıca almış olduğu prensip kararları neticesinde hiçbir surette tekrar atamaları söz konusu olmamaktadır.

2000'li yıllardan itibaren FETÖ örgütünün kendini belli ettiği 17-25 Aralık sürecine ve 15 Temmuz darbe girişimine kadarki süreçte paralel yapının emniyete sızma girişimleri neticesinde emniyet teşkilatının kritik, istihbari ve operasyonel birimlerinde aktif görev alan personel çeşitli mazeretlerle ve mobbing uygulamaları ile görev yerlerinden ve mesleklerinden uzaklaştırılmıştır.

Bu yapının tarafında olan ilk derece amirler tarafından, personelin gerek sağlık gerekse ailevi meselelerine özellikle kulak verilmemiş ve yardımda bulunulmamıştır. Bu durum Temmuz 2016'da başlayan ve emniyet teşkilatına sızan hainlerin son hücresine kadar temizlenmesi ile Temmuz 2018 yılında kaldırılan Ohal sürecinde de gerek istifa gerekse müstafi olarak mesleklerinden el çektirilerek devam etmiş, açığa alınan ve ihraç edilen örgüt mensuplarının son can çekişmeleri ile devletinin yanında olan personele kötülükleri bu yöntem ile sürmüştür. Ohal öncesinde ve Ohal döneminde alenen beliren örgütün yıpratıcı, yıldırıcı tutumlarına maruz kalan personel tekrar mesleğe dönmek istediklerinde ilgili kanunların karşısında etkisiz kalmaktadır.

2005 yılından 2013 yılı Mayıs ayına kadar 1579 personel bu durumlardan ve ailevi nedenler ile meslekten el çekmiş, çektirilmiş ve yeniden teşkilatta çalışma istekleri söz konusudur.

2000'li yıllar ve Ohal'in kaldırıldığı Temmuz 2018 yılı baz alındığında bu sayı ortalama olarak 7.000 civarında amir sınıfı ve memurdan oluşmaktadır. Aileler olarak bakıldığında çekirdek sayı 30.000'lere ulaşmakta ve sosyal çevreler de göz önüne alındığında etki alanı daha da genişlemektedir.

Ohal döneminde gazetelerde yer alan ''müstafi olan ve istifa ettirilmek zorunda bırakılan personel için yeniden atanma yolu açılıyor" başlıklı manşetler ile Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı "Ohal terörist olmayan için yok hükmündedir", "hiçbir vatandaşımız ohal dolayısıyla işinde zarar görmemiştir." şeklindeki açıklamaları bu mağduriyeti yaşayan personel için yol gösterici olmuş, Ohal'de ve öncesinde istifa eden müstafi olan memurların atanmalarının önünde engel olmadığı hissiyatı doğmuştur.

Ayrıca teşkilat içerisinde beklenen 3600 ek gösterge verildiğinde emekliliği gelen fakat bekleme durumunda olan memurların emeklilik talepleri artacağı ve kadro açığı ortaya çıkması öngörüsü yanında müstafi olanların yeniden atanması sağlandığında, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksek Okullarında 4 aylık ve 2 yıllık eğitim süreci beklenilmeyecek, bu personelin yeniden görevlendirilmesi pozitif, hızlı ve rasyonel bir çözüm olarak görülürken, mülakat süreci ,okul- eğitim maliyeti, öğrenci harcırah gideri, ilk atama ödeneği vb. giderleri devletimizin üzerinden kaldırılmış olacaktır. Günümüzden itibaren 10 yıllık bir dönem baz alınarak yapılacak , Ohal sürecinde de gerçekleşen istifa ve müstafilik halini de kapsayacak bir düzenleme yada kararname ile mağduriyet yaşayan bu kesime uygulanacak yeni bir arşiv ve güvenlik sicil araştırması ve komisyon heyetleriyle yapılacak mülakat sonucunda eğitimli ve vazife bekleyen personel olarak yeniden atanma sağlanabilir.

Tarafımıza gelen mesajlardan bazıları;

* Meslekten çekileli 3 ay olmadı. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Fakat polislik o kadar işlemiş ki içime, kendimi polis gibi hissetmekten alıkoyamiyorum... Geri dönmek istediğimiz için kızanlar olacaktır. İnanin ki, keyfiyetle ilgisi yoktur . Meslekten çekilme aşamasında ailem, çevrem o kadar baskı hissettirdi ki üzerimde, çekilmeye çok zorlandım. Meslek içerisindeki zorluklar gözümde değil. Üniformama, silahıma olan hasretimi anlatamam. Geri dönüşte inisiyatif, hiç değilse 1 kereye mahsus lehimize kullanılırsa mesleğin kıymetini anlayarak döner yaşadığımız pişmanlığı dindiririz. Büyüklerimizin 1 kereye mahsus dahi olsa yardımlarını bekliyoruz.

** İyi günler EGM de 5 yıl görev yaptım.Bu süre içinde mesleği bırakmam yönünde ailevi baskı vardı üzerimde hep.Meslekte de bazı olumsuz durumlar olması bu baskıyı artırdı ve bir anlık istifa etmiş bulundum.geri dönmek istiyorum ve yasalarda buna müsaade ediyor fakat EGM e kabul etmiyor gerekçe ise polis okullarından yeni mezunlardan karşılıyoruz sebebiyle olumsuz cevap veriliyor. Polislik mesleği tecrübe gerektiren bir meslek ve bu tecrübe kolay kazanılmıyor. İstifa edip geri dönmek isteyenlerin en azından bu sebepler göz önünde bulundurulup değerlendirilmesi gerekli.

*** Kesinlikle kendi irademle ayrılmadım mesleğimden. Ama son kararı ben verdim, dolayısıyla suçun tamamı benim. Şu an işsiz değilim ama mesleğime dönmeyi herseyden çok istiyorum. Herkes hayatta hata yapmıştır, benim de en büyük hatam bu oldu. Meslekte yaşananlar, arkadaşlıklar aklımdan çıkmıyor. İnsanlardan aldığımız dualar, en çokta bu zırhı kaybetmek içimi yakıyor. Büyüklerimizin bir fırsat daha vermesi bizi dünyanın en mutlusu yapar.