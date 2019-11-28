Çakar cezasını rektör mü, rektörlük mü öder?
|28 Kasım 2019 14:05
|Yazdır
SORU: Kesilen çakar cezaları kim ödeyecek? Rektör mü, yoksa rektörlük
mü?
CEVAP: İçişleri Bakanlığınca çıkarılan "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri ile Bunları Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6. ve 7. maddeleri aşağıdaki şekildedir.
Söz konusu maddelere göre geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmamasına rağmen geçiş üstünlüğüne haiz araçların kullanabileceği ışıklı ve/veya sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve/veya kullananlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca işlem yapılan aracın kamu kurum ve kuruluşuna ait olması halinde söz konusu ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve kullananlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması için ilgili kamu kurum veya kuruluşuna yazılı olarak bilgi verilir.
Sonuç olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlarda geçiş üstünlüğü hakkına
sahip olmamasına rağmen geçiş üstünlüğüne haiz araçların kullanabileceği ışıklı
ve/veya sesli uyarı işaretlerini bulunduran ve/veya kullanan görevlilere/şoförlere
ceza kesilecek ve bu kişiler tarafından cezanın ödenmesi gerekecektir. Ayrıca
bu kişiler hakkında görevli oldukları kurum ya da kuruluşça idari ve adli işlemler
başlatılacaktır. Para cezası doğrudan kamu görevlisine kesileceğinden, Rektörlüklerin
ödeme yapması söz konusu olmayacaktır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|7 bin müstafi polis, mesleğe dönüş yasağının kalkmasını istiyor
27 Kasım 2019 14:04
|Müfettiş atamaları Cumhurbaşkanlığı onayından çıkarılmalı
27 Kasım 2019 11:00
|Düzce Üniversitesi adayları şahsen başvuruya zorlamamalı!
27 Kasım 2019 10:07
|Metin Günday: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi yok
23 Kasım 2019 20:11
|Kariyer ve liyakat diyen Mansur Yavaş, ilk sınavında ne yapacak?
21 Kasım 2019 13:06
|'Hacettepe Üniversitesi öncü konumunu bir kez daha gösterdi'
21 Kasım 2019 09:06
|Bayındır Memur-Sen'den Noterler Birliği'ne tepki
20 Kasım 2019 15:55
|Tarım gerçekçi bir eğitim hamlesi bekliyor
20 Kasım 2019 14:26
|Batı bölgeleri mevsim normallerinin üzerinde olacak - Haritalı
19 Kasım 2019 06:31
|Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
19 Kasım 2019 00:03