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Çakar cezasını rektör mü, rektörlük mü öder?

Çakar yasağına uymadıkları için ceza kesilen araçlara dair cezaların memurlar tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 28 Kasım 2019 14:05
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Çakar cezasını rektör mü, rektörlük mü öder?

SORU: Kesilen çakar cezaları kim ödeyecek? Rektör mü, yoksa rektörlük mü?

CEVAP: İçişleri Bakanlığınca çıkarılan "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri ile Bunları Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6. ve 7. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

Söz konusu maddelere göre geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmamasına rağmen geçiş üstünlüğüne haiz araçların kullanabileceği ışıklı ve/veya sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve/veya kullananlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca işlem yapılan aracın kamu kurum ve kuruluşuna ait olması halinde söz konusu ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve kullananlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması için ilgili kamu kurum veya kuruluşuna yazılı olarak bilgi verilir.

Sonuç olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlarda geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmamasına rağmen geçiş üstünlüğüne haiz araçların kullanabileceği ışıklı ve/veya sesli uyarı işaretlerini bulunduran ve/veya kullanan görevlilere/şoförlere ceza kesilecek ve bu kişiler tarafından cezanın ödenmesi gerekecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında görevli oldukları kurum ya da kuruluşça idari ve adli işlemler başlatılacaktır. Para cezası doğrudan kamu görevlisine kesileceğinden, Rektörlüklerin ödeme yapması söz konusu olmayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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