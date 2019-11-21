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Cezası 5 bin TL'yi buluyor! Artık polisler de kesebilecek

Kabahatler Kanunu kapsamında cezası olan ve zabıta ekiplerinin ceza kesebildiği yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek. Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
 21 Kasım 2019 22:44
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Cezası 5 bin TL'yi buluyor! Artık polisler de kesebilecek

Çevre suçu işleyenlere yönelik belediye görevlilerine verilen ceza kesme yetkisinin kapsamı genişliyor. Belediye sınırları dışındaki alanlarda çevreyi kirletenlere yönelik polis ve jandarmanın da 5 bin TL'ye kadar ceza kesmesine imkan verilecek.

Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde değişiklikler yapıldı. Düzenleme sonrasında çevreyi kirletenlere artık belediyeye bağlı zabıtaların yanı sıra polis ve jandarma personelleri de ceza kesebilecek.

CEZA 5 BİN TL'Yİ BULABİLİYOR

Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yine kanuna göre, meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebiliyor.

Mevcut düzenlemeye göre, belediye sınırları içerisinde oluşabilecek çevre kirliliğine yönelik kabahati işleyenlere cezai işlem uygulanıyor. Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına ise belediye zabıta görevlileri karar veriyor.

POLİSLER DE CEZA KESEBİLECEK

Söz konusu düzenlemeye polislerin de ceza kesebileceği maddesi eklendi. Artık polis ve jandarma personelleri, zabıtaların yanı sıra Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirletenlere para cezası verebilecek.
Memurlar.Net
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