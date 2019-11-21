Cezası 5 bin TL'yi buluyor! Artık polisler de kesebilecek
|21 Kasım 2019 22:44
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Çevre suçu işleyenlere yönelik belediye görevlilerine verilen ceza kesme yetkisinin kapsamı genişliyor. Belediye sınırları dışındaki alanlarda çevreyi kirletenlere yönelik polis ve jandarmanın da 5 bin TL'ye kadar ceza kesmesine imkan verilecek.
Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde değişiklikler yapıldı. Düzenleme sonrasında çevreyi kirletenlere artık belediyeye bağlı zabıtaların yanı sıra polis ve jandarma personelleri de ceza kesebilecek.
CEZA 5 BİN TL'Yİ BULABİLİYOR
Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yine kanuna göre, meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebiliyor.
Mevcut düzenlemeye göre, belediye sınırları içerisinde oluşabilecek çevre kirliliğine yönelik kabahati işleyenlere cezai işlem uygulanıyor. Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına ise belediye zabıta görevlileri karar veriyor.
POLİSLER DE CEZA KESEBİLECEK
Söz konusu düzenlemeye polislerin de ceza kesebileceği maddesi eklendi. Artık polis ve jandarma personelleri, zabıtaların yanı sıra Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirletenlere para cezası verebilecek.
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