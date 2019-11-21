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Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde güvenlik güçleri bir şahsa ait arazide bir kısmı açıkta olan eseri Savcı gözetiminde kepçe yardımıyla gün yüzüne çıkardı. Kazıda Roma döneminden kalma 2 bin 500 yıllık bir lahit kapağı bulunurken lahidin kendisi ise bulunamadı.
 21 Kasım 2019 23:06
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Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde güvenlik güçleri bir şahsa ait arazide bir kısmı açıkta olan eseri Savcı gözetiminde kepçe yardımıyla gün yüzüne çıkardı. Kazıda Roma döneminden kalma 2 bin 500 yıllık bir lahit kapağı bulunurken lahidin kendisi ise bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri zeytinliğe giderek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında bir kısmı açıkta olan bir taş dikkat çekti. Bunun bir tarihi eser olabileceği ihtimali ağırlık kazanırken olay savcılığa intikal etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplamasının ardından Afrodisias Müzesi'nde görevli bir arkeolog ve belediye çalışanları titiz bir çalışma yaptı. Herkes ne çıkacağını meraklı gözlerle beklerken sadece lahit kapağı bulundu. Lahidin kendisinin başka bir yerde mi yoksa daha önce bulunup müzeye teslim edilenler arasında mı olduğu araştırma sonucu ortaya çıkacak.

İlk belirlemelere göre eserin Roma döneminde kalma 2 bin 500 yıllık bir eser olduğu belirlendi. Eski bir lahit kapağı olması dışında tarihi açıdan bir değeri olup olmadığı incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Eser koruma altına alınıp Afrodisias Müzesi'ne teslim edilirken geçtiğimiz günlerde birkaç şüphelinin olay yerine yakın yerlerde görüldüğü öğrenildi. Onların lahitle ilgilerinin olup olmadığı kriminal incelemelerin ardından belli olacak.

2018 yılı Nisan ayında da çift sürmeye gittiği tarlasında definecilerin yaptığı kazı sonucu ortaya çıkan lahitle karşılaşan arazi sahibi İsmet Yılmaz da, "Artık alıştık. Bu arazi babamdan kalma. Belki 18-19 oldu bununla birlikte. Artık bitmiştir herhalde. Defineciler geliyor her seferinde ekili olan araziye zarar veriyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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