Meslek yüksekokulu kadrolarında, yabancı dil şartı, 70 olarak belirlenebilir mi?

Üniversiteler tarafından meslek yüksekokulu bünyesinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında dil şartı 70 olarak belirlenemez!

SORU:

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 20 Kasım 2019 günü ilan edilen Sivas Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi programında 70 yabancı dil şartı aramıştır. Tüm üniversiteler meslek yüksekokullarında yabancı dil şartı aramazken bu üniversite öğretim görevlisi kadrosunda 70 puan şartı aramasının yasal dayanağı var mıdır?

CEVAP:

Bilindiği üzere, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda aranan genel ve özel şartlar ile muafiyetler, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmelikte GENEL ŞARTLAR;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Şeklinde yer almıştır.

Aynı yönetmelikte Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ÖZEL ŞARTLAR olarak;

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak,

- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak,

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,

Olarak düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, mezkür yönetmeliğin "Muafiyet" başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz." düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

- Kadronun ilan edildiği meslek yüksekokulu programlarında yabancı dil şartı aranmasının istisnai durumunun yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında düzenlendiği,

- Buna göre; meslek yüksekokulu bünyesinde yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranacağı,

- Dolayısıyla, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Sivas Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi programında yabancı dille eğitim öğretim yapılması halinde yabancı dil şartının aranabileceği, ancak bu şartın yönetmelik gereğince 70 yerine 80 olarak belirlenmesi gerektiği,

Değerlendirilmektedir.