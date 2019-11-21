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Trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 kişi yakalandı

İstanbul'da trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiye, 1002 lira ceza kesildi.
 21 Kasım 2019 23:26
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Trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 kişi yakalandı

İstanbul'da trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiye, 1002 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntüler kamerada" başlığıyla yer alan haber içeriğiyle ilgili olarak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı.

Görüntülerde yer alan motorlu ve araçlı kişilerin, Piyalepaşa Bulvarı'nda konvoy yaptıkları, Alibeyköy Tüneli'ne girerek yolu kapattıkları, lastik yaktıkları, trafiğe tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlendi.

Olaya karıştığı tespit edilen Sediban Y, Ramazan Y. ve Idris K. gözaltına alındı. Aramalarda, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1002 lira para cezasına çarptırıldı.

Şüphelilerden Sediban Y'nin "kasten yaralama" suçundan, Ramazan Y'nin "konut dokunulmazlıgını ihlal", 2 kez "uyusturucu madde kullanmak", "motosiklet hırsızlıgı" ve "gorevli memura mukavemet" suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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