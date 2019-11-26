BİM: Sözlüde verilen düşük not, hayatın olağan akışına aykırı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan sözlü sınavda, adaya genel kültür, spor kültürü ve mevzuat kriteri yönünden tam puan verilirken, muhakeme gücü ve ifade yeteneği bağlamında 25 puan üzerinden 2 la 4 puan verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna karar verdi.