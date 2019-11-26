BİM: Sözlüde verilen düşük not, hayatın olağan akışına aykırı
|26 Kasım 2019 14:05
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3 ila 18 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımı sözlü sınavında bir aday, başarısız bulunmuştur.
Adayın açtığı sınavda idare mahkemesi, Bakanlığı haklı görmüştür.
Ancak Bölge İdare Mahkemesi, adaya genel kültür, spor kültürü ve mevzuat kriteri yönünden tam puan verilirken, muhakeme gücü ve ifade yeteneği bağlamında 25 puan üzerinden 2 la 4 puan verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna karar verdi.
Bölge İdare Mahkemesi, ayrıca sınav komisyon üyelerince ayrı ayrı değerlendirme yapılan tutanakların olmaması nedeniyle, sözlü sınavın usulsüz yapıldığına dikkat çekmiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
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