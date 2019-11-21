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MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

MasterChef'te bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu. İzleyicilerin merakla beklediği sorunun yanıtı belli oldu. Eleme potasına giren 4 yarışmacı elenmemek adına tüm hünerlerini sergiledi ve başarısız olan bir kişi yarışmaya veda etti.
 21 Kasım 2019 23:36
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MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

Sorusunun cevabı bu akşam belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden yarışmacılar tezgah başına geçerek eleme potasınana girmemk için mücadele etti. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri ise zor bir karar alarak iyi tabak çıkaramayan yarışmacının MasterChef hayalini sona erdirdi. İşte, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Eleme potasına giren Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan, Mehmet Şef'in "Ördek Göğsü" adlı yemeğini çıkarmaya çalıştı. Yarışmacılar elenmemek için kıyasıya çaba sarf etti. Yapılan yemeklerin ardından son kararı jüri üyeleri verdi.

MasterChef'te şeflerin yaptığı değerlendirme sonrası Mehmet Şef'in tabağına en yakın tabağı çıkaran Yasin bu haftanın birincisi oldu. Gecenin ikinci en başarılı tabağını Kıvanç yaptı. Kıvanç böylece ilk 8'e kalmayı başardı.

MasterChef rüyası sona eren yarışmacı, Batuhan ile birlikte son ikiye kalan Suna oldu.

Memurlar.Net
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