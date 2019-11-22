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Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
 22 Kasım 2019 03:43
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Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

22 Kasım 2019 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30956

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

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TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 52

MADDE 1- 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bu madde ile Ajansa verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir."

MADDE 2- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Uzman istihdamı

MADDE 9/A- (1) Ajansta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi uyarınca Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Uzay Teknolojileri Uzmanı ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir."

MADDE 4- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm bulunmayan hallerde, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Ortak Hükümler" başlıklı Ellibeşinci Bölümü hükümleri uygulanır."

MADDE 6- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Türkiye Uzay Ajansı bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Uzay Ajansına Başkan olarak atanmış personel, atandığı tarihten geçerli olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen Başkan unvanlı kadroya başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen memur kadrolarına, 31/12/2020 tarihine kadar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine göre belirlenen atama sayısı sınırı aranmaksızın, açıktan veya naklen atama yapılabilir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

21 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU : TÜRKİYE UZAY AJANSI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Başkan

1

1

GİH

Başkan Yardımcısı

1

2

GİH

I. Hukuk Müşaviri

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

6

GİH

Başkanlık Müşaviri

1

4

GİH

Uzay Teknolojileri Uzmanı

1

3

GİH

Uzay Teknolojileri Uzmanı

3

3

GİH

Uzay Teknolojileri Uzmanı

5

4

GİH

Uzay Teknolojileri Uzmanı

7

10

GİH

Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı

9

10

GİH

Şube Müdürü

1

12

GİH

İç Denetçi

1

1

AH

Avukat

1

1

AH

Avukat

3

1

AH

Avukat

5

1

TH

Mühendis

1

5

TH

Mühendis

5

5

TH

Mühendis

8

10

TH

Fizikçi

1

1

TH

Fizikçi

3

1

TH

Fizikçi

5

2

TH

Fizikçi

8

2

TH

Matematikçi

1

1

TH

Matematikçi

3

1

TH

Matematikçi

5

2

TH

Matematikçi

8

2

TH

Astronom

1

2

TH

Astronom

3

2

TH

Astronom

5

2

TH

Astronom

8

6

TH

Grafiker

1

1

TH

Grafiker

3

1

TH

Grafiker

6

1

GİH

Memur

5

3

GİH

Memur

7

2

GİH

Memur

9

5

GİH

Sekreter

5

2

GİH

Sekreter

7

2

GİH

Sekreter

9

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