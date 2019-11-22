MEB, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik
|22 Kasım 2019 03:47
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(8) Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;
a) Nüfus şartı aranmaksızın her il merkezinde 1 rehberlik ve araştırma merkezi açılır.
b) Aynı ilde yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;
1) Hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun 150.000'den az olmaması,
2) Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 100 km'den fazla olması halinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000'den az olmaması,
c) Rehberlik ve araştırma merkezinde en az biri ses yalıtımlı olmak üzere 2 test odası, 6 çalışma odası, 1 gözlem odası, 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması,
gerekir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Kasım 2019 03:51
|TSK, Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
22 Kasım 2019 03:50
|TSK, Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanımına Dair Yönetmelikte Değişiklik
22 Kasım 2019 03:48
|Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
22 Kasım 2019 03:43
|22 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
22 Kasım 2019 00:02
|Türkiye'yi ayağa kaldran tasarı ikinci kez engellendi
21 Kasım 2019 23:11
|CHP'li vekiller yanlış vakıf binasına gitmişler
21 Kasım 2019 23:01
|'Daha çok öğretmen atayarak açığı gidereceğiz'
21 Kasım 2019 22:38
|NATO Genel Sekreteri: Türkiye NATO için çok önemli
21 Kasım 2019 22:04
|Bakan Varank'tan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret
21 Kasım 2019 21:39