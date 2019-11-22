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MEB, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 22 Kasım 2019 03:47
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MEB, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;

a) Nüfus şartı aranmaksızın her il merkezinde 1 rehberlik ve araştırma merkezi açılır.

b) Aynı ilde yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;

1) Hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun 150.000'den az olmaması,

2) Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 100 km'den fazla olması halinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000'den az olmaması,

c) Rehberlik ve araştırma merkezinde en az biri ses yalıtımlı olmak üzere 2 test odası, 6 çalışma odası, 1 gözlem odası, 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması,

gerekir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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