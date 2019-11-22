TSK, Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanımına Dair Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ

KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında; yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askeri öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli erbaş, er, askeri öğrenci ve kazana dahil olan diğer personel için yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, erbaş, er ve askeri öğrencilerin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyaların temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar, uygulama yöntemleri, sarf usulleri ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları kapsar."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Harekata katılan personelden, sınır ötesinde (Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve dalar unsurları hariç olmak üzere) ve yurt içi üs bölgelerinde 30 gün ve daha fazla süreyle görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenci, sivil memur, işçi ve erbaş ve erlere belirlenen esas ve usuller dahilinde temizlik malzemesi verilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin uygulanmasından doğan sorumluluk

MADDE 6/A - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak aksaklıklar zaman kaybetmeden ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilecektir."

MADDE 8 - Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.