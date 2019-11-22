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FETÖ'nün casusluk yapan avukatı yakalandı

Türkiye'den kaçan binlerce FETÖ'cü ve PKK'lının gittikleri ülkelerdeki iltica trafiğini yöneten avukat Yılmaz S., dört ay süren dikkatli takip sonucu yakalandı. Almanya adına çalışan Yılmaz S.'nin, üzerinde ve İstanbul'daki bürosunda FETÖ soruşturmalarında adı geçenlere ait binlerce belge bulundu. Tutuklanan Yılmaz S., "casusluk"tan yargılanıyor
 22 Kasım 2019 06:11
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FETÖ'nün casusluk yapan avukatı yakalandı


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yılmaz S.'nin bazı yabancı ülke büyükelçilerine Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi sızdırdığı ihbarı üzerine başlatıldı. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli S. takibe alındı. Yaklaşık 4 ay boyunca teknik takip yapılan S.'nin, geçtiğimiz eylül ayında otobüsle İstanbul'dan Ankara'ya geçeceğinin tespit edilmesi üzerine ekipler düğmeye bastı. Soruşturmada görevli bir polis, Yılmaz S.'nin bindiği otobüse bilet aldı. Kendisini takip eden polislerden habersiz yolculuk yapan S. Ankara'ya geldiğinde beraberindeki avukat B.D. ile gözaltına alındı. Şüpheli S. emniyet ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanırken B.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CASUSLUK SUÇLAMASI

"Kişisel verilerin izinsiz kullanılması", "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçlamalarının yöneltildiği şüpheli Yılmaz S. hakkında yürütülen soruşturmada önemli ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul'da avukatlık bürosu bulunan S.'nin, özellikle 15 Temmuz'un ardından yasadışı yollarla Avrupa'ya kaçan ve gittikleri ülkelerde siyasi sığınma talebinde bulunan FETÖ ve PKK'lılarla ilgili rapor hazırladığı belirtiliyor. S.'nin hazırladığı raporlarda, araştırdığı kişiler hakkında soruşturma ya da yakalama kararı olup olmadığı gibi bilgilerin yer aldığı öğrenildi. S.'nin sadece sığınma talebinde bulunanlarla değil, ilgili ülkelerde vatandaşlık talebinde bulunan kişilerle ilgili de araştırmalar yaptığı ortaya çıktı.

BİNLERCE RAPOR ÇIKTI

Gözaltına alınmadan önce adım adım izlenen şüpheli S.'nin yakalandığı sırada üzerinde 10'un üzerinde rapor ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca polis ekiplerince arama yapılan şüphelinin İstanbul'daki ofisinde de hazırlanmış binlerce araştırma raporu ele geçirildi. İncelenmek üzere el konulan raporlardaki kişilerin önemli kısmının FETÖ soruşturmalarında adı geçtiği, bazıları hakkında adli işlem yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli S.'nin dijital verilerinin incelendiği, para hareketlerinin de mercek altına alındığı belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliye söz konusu bilgilere nasıl ulaştığı da soruldu. Şüpheli, bu bilgileri kendisinin bulmadığını, konsolosluk tarafından verildiğini iddia etti.

Bu bilgilere nasıl ulaştı?

Alman medyası, şüpheli avukatın, büyükelçilik tarafından Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının gerekli belgelerinin hazırlanması için görevlendirildiğini aktardı. Ancak Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre sığınma talep edilen ülkenin, ilgili kişi hakkında vatandaşı olduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi talep etmesi gerekiyor. Bu kapsamda Dışişleri ile irtibata geçmediği öğrenilen Almanya'nın görevlendirdiği şüpheli Yılmaz S.'nin "gizli" bilgilere erişerek rapor hazırlaması, akıllarda soru işareti bıraktı. Raporlarda yer alan bilgilerin, UYAP'ta herkesin ulaşamayacağı "gizli" bilgiler olduğu belirtilirken, şüphelinin bu bilgilere nasıl ve kimler aracılığıyla ulaştığı hususu araştırılıyor. 1997'den bu yana Almanya Büyükelçiliği'nin avukatlığını yapan Yılmaz S.'nin ayrıca Hollanda, Norveç ve İsveç büyükelçiliklerinin de avukatlığını yaptığı belirtildi. S.'nin, Hollanda ve Norveç elçiliklerinin yaklaşık 10 yıl, İsveç elçiliğinin ise 1 yıldan beri avukatlığını yaptığı öğrenildi.

HUKUK DANIŞMANIYMIŞ

Tutukluluğun neden 2 ay sonra ortaya çıktığı sorgulanırken, olay üzerine yoğun diplomatik temaslar yapıldığı öğrenildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Yılmaz S. ile ilgili "hukuk danışmanı" ifadesini kullandı. Tutuklamanın kendileri için anlaşılabilir olmadığını ve isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimlerde bulunduklarını belirten Erdmann, "Hukuk danışmanımız Büyükelçiliğimize, uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız bir destek sağlamıştır. Bu işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gereklidir" dedi.

Osman Özgan Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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