Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|22 Kasım 2019 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu
21 Kasım 2019 23:36
|Tanesi 40 TL'ye satılıyor! Yoğun talep görüyor
21 Kasım 2019 23:16
|2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı
21 Kasım 2019 22:21
|Asırlık çınarlar öğretmenlik deneyimlerini paylaştı
21 Kasım 2019 21:54
|İsmail Hakkı Demirel son yolculuğuna uğurlandı
21 Kasım 2019 21:24
|Asırlık çınar 'Hamdi Hoca'nın Öğretmenler Günü heyecanı
21 Kasım 2019 21:14
|Yaşar Büyükanıt'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı
21 Kasım 2019 20:58
|Eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildi
21 Kasım 2019 20:33
|Eczanede şaşkınlık veren olay
21 Kasım 2019 20:18
|Marmara'daki deprem araştırmasında ilk sonuçlar
21 Kasım 2019 19:45