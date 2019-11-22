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Sosyal yardımlara 315 milyar lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yürüttüğü 43 sosyal yardım programıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor
 22 Kasım 2019 07:46
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Sosyal yardımlara 315 milyar lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yürüttüğü 43 sosyal yardım programıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor.

Bakanlığın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumuna göre, sosyal yardımlara son 17 yılda 315 milyar lira harcanırken, 2002'de yıllık 1,3 milyar lira olan sosyal yardım tutarı, yıl sonuna kadar 55 milyar liraya çıkması öngörülüyor.

Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalarda, geçtiğimiz yıl 3,5 milyon aile ziyaret edildi. ASDEP yetkilileri, sosyal yardım ve ihtiyaçları yerinde tespit ederek, ailelerin eğitim, sağlık, istihdam gibi kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağladı. Bu kapsamda 2 milyon aileye Sosyal Yardım Kartı verilirken, 2 bin kişi iş sahibi yapıldı. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerine göre de 2002'de Orta İnsani Gelişme seviyesinde yer alan Türkiye, 2009'da Yüksek İnsani Gelişme seviyesine yükseldi. İnsani gelişme açığını en hızlı kapatan 9'uncu ülke olan Türkiye, insani gelişme endeksinde de 2002'de 96'ncı sıradayken, 2017'de 64'üncü sıraya yerleşti.

ELEKTRİKTEN SAĞLIĞA YAŞLIYA KADAR DESTEK

¥ İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarından olan elektrik için aylık 150 kilovat saate kadar destek verildi. Bu kapsamda 1 milyon 215 bin aile için 402 milyon lira ödeme yapıldı.

¥ Kronik hastaların tadevi sürecinde elektrik kesintisi yaşamasın diye 200 liraya kadar fatura desteği verildi.

¥ Çoklu doğumlarda ihtiyaç sahibi 13 bin ailenin 27 bin çocuğu için 874 milyon lira yardım yapıldı.

¥ Vefa Projesi'nde ise 21 bin yaşlının sağlık, temizlik ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için 33 milyon lira harcandı.

¥ 0-6 yaş arası çocukların eğitim ve sağlığı için 'Şartlı Eğitim' ve 'Şartlı Sağlık' kapsamında 3 milyon kişiye 874 milyon lira ödendi.

¥ 677 bin aileye 263 milyon liralık gıda yardımı yapıldı

¥ Öksüz ve yetim çocuklara sahip olan devlet geçen yıl 60 bin 311 çocuğa 100 lira düzenli yardım yaptı.

Sefa Bilgitekin
Türkiye
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