Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
AK Parti Genel Merkezinde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Gümüşhane'de yasal izinle yapılan define kazısı sebebiyle kuruyan 12 bin yıllık 'Dipsiz Göl' konusu gündeme geldi.
|22 Kasım 2019 08:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Dipsiz Göl ile ilgili son durumu sordu. Bakan Kurum, kazıya izin verme yetkisinin Valilikte olduğu, bölgenin doğal sit alanı kapsamına alındığını ve eskisine dönüştürmek için çalışmaların başlatıldığı anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili serzenişte bulunarak, "Nasıl definecilere izin verilir? Bu konuda hassas olunmalı. Bir daha da bu tarz konularda kazı izni verilmemeli, daha dikkatli olunmalı. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın" dediği öğrenildi.
Damla Peker
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