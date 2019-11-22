Üniversitelere yok kulüplere var

Uzun bir süredir gündemde olan borç yapılandırmasında kulüplere de kolaylık sağlandı. Kulüplerin 7 milyar liralık borçlarını yapılandırdıklarını belirten Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, yapılması gerekeni yaptıklarını dile getirdi. Özel şirketlerden tutunda, birçok alanda borç yapılandırması yapan TBB, üniversitelere aynı kolaylığı sağlamıyor. Bunun en yakın örneği ise İstanbul Şehir Üniversitesi için gerçekleşti. Üniversite 2017 yılında Dragos'taki yeni kampüsüne taşınmış ve arazideki 22 bina korunarak alan yenilenmişti. Bu alan için vakfın bağışçılarının katkıları dışında Halkbank'tan da yatırım kredisi çekti. Banka yetkilileri ile üniversite yönetimi, ekonomik zorlukların yarattığı olumsuz durum nedeniyle 9 Ekim'de bir araya geldi. Bu görüşmede üniversitenin borçları için yapılandırma planı hazırlandı. Ancak 11 Ekim'de Halkbank'ın Şehir Üniversitesi'nin tüm malvarlıklarına tedbir koyduğu açıklandı.

Halk Bankası'ndan kampüs inşaatı için 300 milyon TL yatırım kredisi alındığını ve karşılığında 8 parselden oluşan kampüs arazisinin teminat olarak gösterildiğini kaydeden Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer kararın hukuksuz olduğunu belirterek, "Sosyal bilimlere adamış, başarılı bir üniversiteye müdahale ediliyor. Söz konusu 8 parselden sadece bir parsel üzerine açılmış bir dava olması, onun da temyiz sürecinin halen devam ediyor olmasına, diğer 7 parsel ile ilgili herhangi bir dava olmamasına ve ek teminat gösterilmesine rağmen Halkbank kredi teminatının riske girdiği iddiasıyla krediyi geri çağırmıştır. İhtiyati haciz kararını alan İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne de itirazda bulunulmuştur" şeklinde konuştu.

Öte yandan kulüplerle ilgili açıklamalarda bulunan Hüseyin Aydın "Gider yönetiminde sorun var. UEFA kriteri, 'maaş ödemeleri gelirin şu kadarı olmalı' derken biz çok üstünde kalıyoruz. Pahalı hoca veya futbolcu, gelir de elde edemiyorsan açık veriliyor. Maaş oranı gelirin yüzde 50'si olmalı, bizde yüzde 80. Gider iyi yönetilmediğinde kulüpler faiz öder duruma gelmiş. Bankalar da bundan rahatsızlık hissetmemiş ama hissetmeli, hissettik. Toplam 10 milyar bir borçtan bahsediyoruz. 12 banka ve 15 faktoring; her biriyle bir kredi ilişkisi var. Faizi bile ödenemiyor. Tek başına bunu yapamazdık ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birlikte hareket ettik. Sistemin normalleşmesini sağladık. Banka-müşteri ilişkisi var. Kulüplerin çoğu A.Ş.. Kimsenin borcunu silmedik" diye konuştu.

BİRÇOK SEKTÖRE VERDİĞİMİZ GİBİ FUTBOLA DA VERİYORUZ

Hüseyin Aydın, TBB verilerine göre, Türk bankacılık sisteminin toplam kredi hacminin 2 trilyon 600 milyar lira olduğunu anımsatarak, bu kredilerin birçok sektöre olduğu gibi futbola da verildiğini bildirdi. Toplam kredi hacminin (2,6 trilyon lira) sadece 6 milyar lirasının kulüplere verildiğini aktaran Aydın "Bu küçük bir rakam değil ancak acayip büyütülüyor. Bu krediyi geçmişte vermişiz. Bunların her biri de geri alınabilecek düzeyde" diye konuştu. Aydın, 2 trilyon lirayı aşan nakdi kredilerin ağırlıklı olarak yüzde 26'sının imalat, yüzde 16'sının ticaret, yüzde 13'ünün hizmet ve yüzde 5,5'inin tarım sektörünü finanse ettiğini belirterek "Bu kredilerden kültür, eğlence ve spor faaliyetlerine verilenlerin oranı ise yüzde 0,5 düzeyinde bulunuyor" dedi.

BÜTÇEYE GÖRE HARCAMA YAPILACAK

İlk defa bütçe kavramını getirdiklerini vurgulayan Hüseyin Aydın, şunları kaydetti: "İlk defa bir bütçe kavramı getirdik. Bütçenize göre harcama yapacaksınız. Gideri yönetmeyenlerin geliri ne olursa olsun sonuç hüsran. İlk yıl yüzde 30, ikinci yıl ise 15 bir opsiyon koyuldu. Bu bir uyum dönemi. 70-80 milyon euroluk takımın 3-4 yıllık kontratlarla hemen değişim yapması zor. Hemen 20 milyonluk bir kadroya düşülmüyor. Ekonominin de futbolun içinde konuşulması gerekiyor. Kulüpler samimi olarak bir kefalet ya da taahhüdü olmayan bir imza atıyor."

4 BÜYÜK TAKıMLA ANLAŞMA

Dört büyük kulüp içinde ilk anlaşmayı Trabzonspor ile yaptıklarını hatırlatan TBB Başkanı Hüseyin Aydın "4 büyük kulüp içinde ilk önce Trabzonspor ile anlaştık. İyi bir anlaşma oldu, güzel devam ediyor. Beşiktaş ile yaptık. Beşiktaş ile anlaştık. Yeni başkanın bir talebi oluyor. Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu görüşmeler sürüyor. Anadolu'da Konyaspor ile Kayserispor ile yaptık. Bize gelip de yapmadığımız var mı? Reddettiğimiz yok, görüşmeler sürüyor. Süper Lig'in gelirleri çok iyi" dedi.