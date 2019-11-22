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130 bin hükümlüye infaz indirimi

İnfaz sürelerinde yapılacak indirimden ve denetimli serbestlikteki üst sınırın üç yıla çıkması düzenlemesinden, 130 bin hükümlü faydalanacak.
 22 Kasım 2019 08:25
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130 bin hükümlüye infaz indirimi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre;

AK Parti'nin hukukçu kurmayları, yapılacak ceza infaz indirimlerinin ileride 'Rahşan affına' dönüşmemesi için, kapsama girecek suçların sınırlarının net olarak çizildiğini ve yapılacak indirimlerle cezaevinden çıkacakların şartla salıverme şartlarını sağlamaları gerektiğine işaret etti. AK Parti kaynakları "İnfazın, açık veya kapalı cezaevi dışındaki, bir şekilde yerine getirildiği hallerde ayrıca bir indirim olmayacak. Yani çıkarılacak düzenleme, halihazırda cezaevinde olanları kapsayacak ve infazın dışarda geçirilmesi olarak adlandırılacak. Bu düzenlemeden yararlanacakların şartı salıverme veya denetimli serbestlik adı altında cezalarını cezaevi dışına tamamlamaları öngörülüyor" dedi. AK Parti kaynakları, mevcut yasalara göre halihazırda cezasını dışarda geçirmeye devam edenlerin sayısının 60 bin civarında olduğu bilgisini verdi.

MHP DESTEK VERECEK

Erdoğan'ın, bazı uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınması önerisine de bir kez daha itiraz ettiği ve 'Terör, adam öldürme, cinsel suçlar, mükerrer suçlar ve uyuşturucu suçlarının' hariç tutulması konusundaki tavrından geri adım atmadığı öğrenildi. AK Parti kaynakları, MHP'nin de torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu suçlarının indirim kapsamına alınması ısrarından vazgeçmeye yakın olduğunu dile getirdi. AK Parti'nin çizdiği sınırlar kapsamındaki suçların cezalarında yapılacak infaz indirimi düzenlemesine MHP'nin destek vereceği belirtildi.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Yılbaşından sonra Meclis'e getirilecek düzenleme ile denetimli serbestlikteki üst sınır da yeniden belirleniyor. Buna göre, halen 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi 'Aldıkları cezanın yüzde 10'unun dışarda geçirilmesi, ancak bu sürenin 3 yılı aşmaması' şeklinde belirleniyor. İnfaz indirimi kapsamı dışında tutulan, 'Terör, adam öldürme, cinsel suçlar, mükerrer suçlar ve uyuşturucu suçlarından' ceza alanların, denetimli serbestlik konusundaki 'genel düzenlemeden' yararlanacakları belirtildi. Bu suçları işleyenler, mevcut yasalara göre kalan cezalarının sadece bir yılını dışarda geçirebiliyorlar. Yeni yapılacak düzenlemeye göre ise kalan cezalarının son üç senesini dışarda tamamlayacaklar. Bu durumda olanların sayısının 20 bin civarında olduğu kaydedildi.

ÜST SINIR ÜÇ YILA ÇIKIYOR

İnfaz sürelerinde yapılacak indirimden ve denetimli serbestlikteki üst sınırın üç seneye çıkması düzenlemesinden, 130 bin hükümlünün faydalanacağı bilgisi verildi. Ancak bu kişilerin tamamı aynı anda serbest kalmayacak. Yasada belirtilen cezaevinde kalma sürelerini tamamlayanlar, şartlı salıverme koşullarını da sağlamaları durumunda, kalan sürelerini cezaevi dışında tamamlama imkanına sahip olacak. Mesela 10 yıl hapis cezasına mahküm olan birisi, yasa çıktığında 5 yıllık süreyi cezaevinde geçirmişse, kalan 5 yılını infaz indiriminden yararlanarak dışarda geçirebilecek. 10 yıllık cezanın beş yılını cezaevinde tamamlamayanlar ise önce bu 5 yılın dolmasını bekleyecek. Kanun çıktıktan sonra, infaz indiriminden yararlanarak, cezaevi dışında cezalarını tamamlayacakların sayısının ilk etapta 90-100 bin kişiyi bulabileceği belirtiliyor.

ERKEN EVLİLİKLER DE PAKETE GİRDİ

Ceza indirimi paketine girip girmeyeceği tartışılan erken yaştaki evlilikler nedeniyle ceza alanlarla ilgili de düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, salı günü yapılan grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan erken yaşta evlilik nedeniyle eşi hapiste olan bir aileyle görüştü. AK Parti'nin yaptığı çalışmaya göre, erken yaşta evlilikler nedeniyle verilen cezalar, yaş farkının 10'dan fazla olmaması şartıyla, indirim kapsamına alınacak.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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