Elebaşı Gülen yakında vatansız kalabilir
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan vatandaşlık ile ilgili mevzuat komisyonda
|22 Kasım 2019 08:36
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Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bakanlık tarafından hazırlanmış vatandaşlıktan çıkarılacak 229 kişilik bir liste bulunuyor. Bunlardan 18'i teslim oldu veya yakalandı.
Fethullah Gülen'de bu listede ulunuyor. Listedekilerin vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığına sunulacak.
Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılsa da iadesi istenebiliyor, yargılanabiliyor
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