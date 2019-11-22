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RAM açılışında nüfus şartı değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehberlik Araştırma Merkezi açılışında aranan nüfus şartını değiştirdi.
 22 Kasım 2019 09:17
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RAM açılışında nüfus şartı değişti

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik düzenlemesine göre, daha önce 200 bin nüfusa bir RAM açılabiliyorken, yeni düzenlemeye göre 150 bin nüfusa bir RAM açılacaktır.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;
a) Nüfus şartı aranmaksızın her il merkezinde 1 rehberlik ve araştırma merkezi açılır.
b) Aynı ilde yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;
1) Hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun 150.000'den az olmaması,
2) Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 100 km'den fazla olması halinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000'den az olmaması,
c) Rehberlik ve araştırma merkezinde en az biri ses yalıtımlı olmak üzere 2 test odası, 6 çalışma odası, 1 gözlem odası, 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması,
gerekir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

ÖNCEKİ YÖNETMELİK DÜZENLEMESİ

(8) Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;

a) (Değişik bend: 10.09.2018 - 30531 s. R.G. Yön./7. md.) Toplam nüfusu 200.000'in altında olan illerde nüfus şartı aranmaksızın il merkezinde bir rehberlik ve araştırma merkezi açılır. Bunun dışında yerleşim birimi nüfusunun 200.000'den az olmaması ya da yerleşim birimi ile hizmet verilecek en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 150 km'den fazla olması halinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000'den az olmaması,

b) Rehberlik ve araştırma merkezinde biri ses yalıtımlı olmak üzere en az 2 test odası, 6 çalışma odası, gözlem odası, en az 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması,

gerekir.
Memurlar.Net
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