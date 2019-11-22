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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 22 Kasım 2019 09:22
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu ve Saruhanlı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometreleri, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometreleri, Silifke-Mut Devlet Yolu'nun 0-7. kilometreleri ve Erzurum-Çat yolunun 24-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Anadolu Ajansı
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