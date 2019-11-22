Apple Store'daki değişiklik kullanıcıları üzdü
|22 Kasım 2019 09:44
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Evet, birçok kullanıcının dikkatinden kaçıyor olsa da, Apple'ın internet sitesindeki ürünlere kullanıcılar yorum yapabiliyordu. AppleInsider tarafından tespit edilen değişiklik kapsamında artık bu yorumlar ortadan kaldırılmış durumda.
Apple Store kullanıcı yorumları ve derecelendirmeleri kaldırıldı!
Apple'ın internet sitesinde "Derecelendirme ve İnceleme" sekmesi altında yer verilen yorumların, 16 inç Macbook Pro tanıtıldıktan iki gün sonra kaldırıldığı görülüyor.
Bunun tesadüf mü yoksa kasıtlı bir hareket mi olduğu bilinmezliğini korurken ABD, İngiltere ve Avustralya üzerinden Apple Store'a giriş yapanlar hiç bir üründe kullanıcı yorumlarını göremiyor.
Bu değişikliğin tüm ülkeler için geçerli olması beklenirken, Apple'ın bu hamlesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Yukarıda belirttiğimiz gibi kullanıcı yorumları, müşteri deneyimlerini içerdiği için ürünlerde şeffaflık sağlıyor.
Bu nedenle Apple'ın kullanıcı yorumlarını internet sitesinden kaldırarak ne tür bir mesaj vermek istediği veya kullanıcı yorumlarını kaldırmasındaki ana gerekçesi oldukça merak ediliyor.
Kaynak: Shiftdelete.com
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