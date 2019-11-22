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Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 'definecilerden bıktım yoruldum, Definecilerin gözlerinde çizgi film karakteri gibi dolar işareti dönüyor' dedi.
 22 Kasım 2019 09:48
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Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 'definecilerden bıktım yoruldum, Definecilerin gözlerinde çizgi film karakteri gibi dolar işareti dönüyor' dedi.

Soylu, definecilerin şimdiki hayali hedeflerinin ise FETÖ altınları olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı, "Koskoca adamlar kapımızı çalıyor, 'Şurada FETÖ altınları var', 'Burada FETÖ'nün gömülü paraları var' diyorlar. Herkesi kandırıyorlar, herkesi de birbirine düşürüyorlar. Bugüne kadar bir şey çıkarttıklarını da görmedim" dedi.

Hürriyet
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