Güne başlarken döviz fiyatları
|22 Kasım 2019 09:50
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,7030
|5,7040
|Avro
|6,3140
|6,3150
|Sterlin
|7,3530
|7,3900
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6700
|5,7300
|Avro
|6,2650
|6,3350
|Sterlin
|7,2790
|7,4430
Dolar/TL, güne önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde başlamasının ardından 5,7010'dan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken, Türk lirası pozitif ayrışan ülke para birimlerinin başında geldi. Dün dolar/TL 5,6825'e kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,05 artışla 5,6998'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,7010'dan alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3140, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,3695'ten işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1070, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'nin Çin ve Hong Kong konularındaki açıklamaları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ECB tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Özellikle Almanya'nın 3. çeyrek büyümesi ile ABD ve Avrupa'da imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda 5,65 seviyesinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,7550'nin direnç konumunda bulunacağını dile getirdi.
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