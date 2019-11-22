Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
|22 Kasım 2019 10:01
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Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde, 22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de iki konuda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeden önce kişiler bir yükseköğretim kurumuna başvurarak kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın üniversitelerin belirlediği kriterlere göre ders alabilmekteydi. Yapılan değişiklikle, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olma şartı getirilmiştir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer kriterler Üniversite Senatolarına bırakılmıştır.
Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli düzenleme ise lisansüstü program kontenjanlarının tespit edilmesi ile ilgili olmuştur. Değişiklik yapılmadan önce lisansüstü program kontenjanları üniversiteler tarafından herhangi bir koşula bağlı olmaksızın belirlenebilmekteydi. Ancak, bugün yapılan düzenleme ile tezli yüksek lisans doktora programları için kontenjan belirlenirken öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise (tezli yüksek lisans ve doktora hariç) en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde tespit edilebilecektir.
Yönetmelikte yapılan bu değişiklik 2020-2021 akademik yılından itibaren uygulanacaktır.
Yavuz Selim KAPLAN
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
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ESKİ YÖNETMELİK
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YENİ YÖNETMELİK
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AÇIKLAMA
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 - (1)
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 31- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
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Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olma şartı getirilmiştir.
Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer kriterler Üniversite Senatolarına bırakılmıştır.
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Diğer hükümler
MADDE 35 - (3)
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Diğer hükümler
MADDE 35 - (3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50'ye kadar artırılabilir.
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-Lisansüstü program kontenjanlarının belirlenmesine düzenleme getirilmiştir. Buna göre tezli yüksek lisans doktora programları için kontenjan belirlenirken öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise (tezli yüksek lisans ve doktora hariç) en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde tespit edilebilecektir.
-Bu düzenleme 2020-2021 yılından itibaren uygulanacak.
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Geçici Düzenlemeler
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(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 31 inci maddesinin birinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.
(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.
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