Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde, 22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de iki konuda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeden önce kişiler bir yükseköğretim kurumuna başvurarak kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın üniversitelerin belirlediği kriterlere göre ders alabilmekteydi. Yapılan değişiklikle, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olma şartı getirilmiştir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer kriterler Üniversite Senatolarına bırakılmıştır.

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli düzenleme ise lisansüstü program kontenjanlarının tespit edilmesi ile ilgili olmuştur. Değişiklik yapılmadan önce lisansüstü program kontenjanları üniversiteler tarafından herhangi bir koşula bağlı olmaksızın belirlenebilmekteydi. Ancak, bugün yapılan düzenleme ile tezli yüksek lisans doktora programları için kontenjan belirlenirken öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise (tezli yüksek lisans ve doktora hariç) en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde tespit edilebilecektir.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik 2020-2021 akademik yılından itibaren uygulanacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN