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'Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yıl gibi radikal olmaz'

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yıl gibi radikal olmaz, makul seviyelerde döviz artışına orantılı bir artış olabilir. Yeni gelen vergilerin zamları olacaktır
 22 Kasım 2019 09:50
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'Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yıl gibi radikal olmaz'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yıl gibi radikal olmaz, makul seviyelerde döviz artışına orantılı bir artış olabilir. Yeni gelen vergilerin zamları olacaktır" dedi.

Bağlıkaya düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerli turistin fiyatların yüksek olduğu dönemlerde tatil yaptığını, yabancı turistin de o dönemde pahalıya geldiğini belirtti.

Fiyatlara döviz ve TL bazında bakıldığında 2019'da ciddi artış yaşandığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene aynı oranda artışların olacağını zannetmiyorum. Dövizde stabilite var. Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yılki gibi radikal olmaz, makul seviyelerde döviz artışına orantılı bir artış olabilir. Yeni gelen vergilerin zamları olacaktır. Hem ciroya hem konaklama vergisinin ne kadar etkisi varsa o kadar onların da yansıması olacaktır. Uzun dönem olarak bakıldığında Türkiye için en güvenilir pazarlardan birisi iç pazardır. Hep Rus pazarı, Ukrayna pazarı diyoruz ama en güvenilir pazar iç pazardır. Hiçbir siyasi hareketten, bölgede yaşanan sorunlardan iç pazar etkilenmiyor. Onun dışındaki bütün pazarlar kırılgan pazar."

Bağlıkaya, yerli turistin turizm için önemli olduğunu vurgulayarak, yerli turizmin her geçen gün artacağına inananlardan olduğunu söyledi.

Yerli turist yurt dışına çıktığında Türkiye'deki bir tatil gibi tatil bulamadığına işaret eden Bağlıkaya, "Görmediğim şehirleri göreyim seyahatlerinin haricinde tatil için yurt dışına gitmek bir Türk için söz konusu değil. Benim çevremde hiç kimse yurt dışına yaz tatiline gitmez. Hem tesis kalitesi hem de fiyatlar bakımından herhangi bir yerin bizimle rekabet etmesi mümkün değil." diye konuştu.

- "Dünyanın en sağlıklı yabancı turist istatistiki bizde"

Bağlıkaya, yerli turist ile ilgili istatistiki bilginin olmadığını, daha çok tahmini olarak söylenildiğini anlatarak, "Dünyanın en sağlıklı yabancı turist istatistiki bizde. Çünkü pasaport kontrolünden geçiliyor." dedi.

Yerli turizmi bölgesel tur paketlerinin tetiklediğini aktaran Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 senede bu 3 katına çıktı. Bizim çabalarımızla çıktı demiyorum. Zaten doğal bir artış vardı ama geçen kış boyunca 35 BTK'mızın içindeki acenteleri bulunduğu bölgenin dışında ziyarete götürdük. Acenteleri, iç turizmi hareketlendirmeleri için birbirleriyle tanıştırdık. Bir sürü acente kendi bölgesinin dışındaki yeri tanımıyordu. Trabzon'daki acente Trabzon'dan başka bir şey satmıyor. Bu gezilerden sonra Gaziantep turu satmaya başladılar. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir seyahat ediyordu şimdi tüm Türkiye seyahat etmeye başladı. Böylelikle acenteler arasında ciddi bir hareket başlattık."

- "Kendi dönemimizde yeni borçlanma yapmadık, 35 milyon TL de borç ödedik"

Bağlıkaya, TÜRSAB'ta 21 aylık görev süresinde geçmiş dönemin borçlarıyla ilgili mali sıkıntıları gidermek için çalıştıklarını belirterek, "TÜRSAB'a bağlı tüm şirketlerin Haziran 2018 rakamlarıyla yaklaşık 560 milyon TL borç vardı. Bunların büyük bölümü finans kuruluşlarına. Şahıs borçlarının tamamını yapılandırdık. Kendi dönemimizde yeni borçlanma yapmadık, 35 milyon TL de borç ödedik. Hiçbir üyemizi icraya vermedik, hac-umre acentesinden para almadık." diye konuştu.

Kurumsallaşma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Bağlıkaya, TÜRSAB'ın İSO 9001 belgesi de aldığını söyledi.

Bir dönemden sonraki hedeflerinin, yönetim kurullarının artık sembolik olmasını istediklerini belirten Bağlıkaya, "Profesyonel kadro ve yapının bütün yükü devam ettirmesini istiyoruz." dedi.

- "SGK teşviki için 6 milyon 100 bin TL acentelere ödeme yapılacak"

Bağlıkaya, SGK teşviklerine değinerek, "SGK'dan teşvik almak için bir rapor hazırlanması, uzmanlık işi gerekiyor. Bunları da genelde 3-4 bin lira almadan yapmıyorlar. İnsanlar o zaman başvurmuyor. Biz TÜRSAB içinde bir birim kurduk. 9 kişi istihdam ettik. SGK teşviki için 730 kişi müracaat etti, bugüne kadar 539 kişinin teşviki olduğu tespit ediliyor, 6 milyon 100 bin TL acentelere ödeme yapılacak. Bütün acenteler bitene kadar tarayacağız. Bu teşvik 10 yıllık geriye alınıyor. Bu söylediğim rakam sadece 1 yıllık teşvik." diye konuştu.

Kendilerinden önceki yönetimin bir yılda 5 bin denetim yaptığını anlatan Bağlıkaya, "Bizim bir yılda kaçak faaliyete yönelik yaptığımız denetim 75 bin. Yaptırım, yeni yasal düzenlemede hapis cezasına kadar gidiyor. TÜRSAB için yasa çalışması yaptık." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, TÜRSAB'a aday olurken, 2 dönemden başka başkanlık yapmayacağını söylediğini anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Hazırlık aşamasındaki çalışmalarımızı yeni dönemde hayata geçirmek istiyoruz. Mesela TÜRSAB Rota'yı ürünle desteklememiz lazım. Eğitimlerinin bitmesi lazım. Ekonomiye dönüşmesi lazım. En büyük korkum 21 ay sonra sil baştan olacak bir şeye benim içim acır. Projelerimizi tamamlayalım, bitirelim, bizden sonra aynı ekolden genç arkadaşlara bırakmak istiyoruz."
Anadolu Ajansı
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