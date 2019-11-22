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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 107.108,90 seviyesine yükseldi.
 22 Kasım 2019 10:31
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 107.108,90 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 303,70 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 107.108,90 oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,49 arttı.

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 0,18 ile ticaret oldu.

Dün ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının karışık seyretmesi sonucu BIST 100 endeksi yatay bir seyir izledi. Analistler, ABD ve Çin tarafından gelen olumlu ve olumsuz açıklamaların yatırımcıları tedirgin ettiğini ve piyasada "bekle ve gör" duruşunun hakim olduğunu söyledi.

Endeks dün 107.300 seviyelerine kadar yükselse de bu bölgeden satışlarla geri çekildi ve günü önceki kapanışın hafif üzerinde 106.805,20 seviyesinden tamamladı.

Analistler, dün Çin'in ticaret görüşmelerini yürüten temsilcisi Liu He'nin ABD temsilcisi Robert Lighthizer'i Çin'e davet ettiğini, görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerin devam ettiğini söyledi.

Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın iki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaret görüşmelerini sekteye uğratabileceğine değinen analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konu hakkındaki kararının yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu ifade eden analistler, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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