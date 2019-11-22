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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Yılmaz, kabri başında anıldı
 22 Kasım 2019 10:32
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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, kabri başında anıldı.

Şehit öğretmenin baba ocağı Gümüşhane'nin Torul ilçe merkezinde bulunan Torul İmam Hatip Ortaokulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Necmettin Yılmaz adına düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir dallarında birinci olan öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından İstanbul Başakşehir Abdi ibrahim Ortaokulunca şehit öğretmenin adına yaptırılan kütüphanenin açılışı da yapıldı.

Açılışın ardından Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Yahya, Ahmet, Hayrünnisa Yılmaz ve beraberindekiler şehit öğretmenin Demirkapı köyündeki kabrinin başına geldi. Burada şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Burada bir konuşma yapan Torul Kaymakamı Karakaş, bir eğitim neferi olarak verdiği mücadelede şehit düşen Necmettin Yılmaz'a Allah'tan rahmet diledi.

PKK'nın şehit ettiği öğretmenler Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ın hiçbir zaman unutulmayacağını kaydeden Karakaş, "Bugün burada olan arkadaşlarına baktıkça onları görüyoruz. Onların ideallerini ve mücadele azimlerini, yarının büyükleri çocuklarımıza güzel bakışlarını görüyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin." diye konuştu.

Törenin ardından Torul Kaymakamı Karakaş ve beraberindekiler, şehidin babaevini de ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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