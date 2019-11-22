SGK denetmen yardımcılığı TBMM gündeminde
Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları yaklaşık 3 aydır açıklanmıyor. Konu TBMM gündemine taşındı.
|22 Kasım 2019 14:00
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Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları yaklaşık 3 aydır açıklanmıyor.
Konuyla ilgili olarak Memurlar.net'de, 13 Eylül ve 23 Eylül'de iki ayrı haber yer aldı.
SGK Denetmen Yardımcılığı sözlü sınavlarının açıklanmaması TBMM gündemine taşındı.
Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, denetmen yardımcılığı mülakat sonuçlarının neden açıklanmadığını Bakan Zehra zümrüt Selçuk'a sordu.
İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması istemiyle verilen soru önergesi...
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