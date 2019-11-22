MEB, bakanlık maarif müfettişleri atamalarına iptal kararı

Eğitim İş sendikasınca açılan davada Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği Mülakat ve Atama Kılavuzunun Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuş, ancak Bakanlık kılavuz hükmü doğrultusunda mülakat sınavlarını da gerçekleştirmiş ve sonrasında atamalarını da yapmıştı.

Yapılan mülakatların ve atamaların iptali için açılan ikinci davada; Danıştay, mülakatların tümünün yürütmesini durdurmuş ancak dava tarihi itibarı ile henüz atama işlemleri sonuçlanmadığı gerekçesiyle mülakatlara dayalı yapılan atamaları ise durdurmamıştı.

Başka bir vatandaşın, bireysel olarak açtığı dava neticesinde Ankara 4. İdare Mahkemesinin 06.04.2018 tarih 2017/1118E. 2018/991K sayılı kararı ile tüm bakanlık maarif müfettişlerinin atama işlemlerinin iptal edildi.

Eğitim-İş'in açtığı davada ise iptal kararı verildiği gerekçesiyle aynı konuya ilişkin yeniden bir karar verilmesine gerek görülmedi.