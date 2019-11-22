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Gram altın 269 lira seviyelerinde

Gram altın 269,3 lira, çeyrek altın 442 lira ve Cumhuriyet altını 1.805 liradan işlem görüyor
 22 Kasım 2019 11:00
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Gram altın 269 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 yükselişle 269,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 268,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 269,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını da 1.805 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.467,8 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dün Çin'in ticaret görüşmelerini yürüten temsilcisi Liu He'nin ABD temsilcisi Robert Lighthizer'i Çin'e davet ettiğini, görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerin sürmesinin risk iştahını görece canlı tuttuğunu kaydetti.

ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul ettiğini ve yasanın ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne geleceğini anımsatan analistler, Trump'ın konuya ilişkin kararının emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirtti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının ve ECB tutanaklarının da varlık fiyatlarına etki edebileceğini, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında küresel bazda PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 dolar, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı
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