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YTÜ, kalite akreditasyon çalışması yürütecek

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenleyecek.
 22 Kasım 2019 11:20
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YTÜ, kalite akreditasyon çalışması yürütecek
YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımı ile yapılacak çalıştay, 26 Kasım'da üniversitenin Davutpaşa Yerleşkesinde gerçekleştirecek. Gün boyu sürecek çalıştaya Türkiye'deki iktisadi idari bilimler fakültelerinin dekanları katılacak. Program YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın ile Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin'in selamlama konuşmalarıyla başlayacak. Prof. Dr. Elmas'in, "Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon" konulu konuşma yapacağı çalıştayda, iktisadi ve idari bilimler alanında akreditasyon süreçlerinin mevcut durumu, örgütlenme ve işleyişi konuları ele alınacak.
Anadolu Ajansı
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