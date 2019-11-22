YTÜ, kalite akreditasyon çalışması yürütecek
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenleyecek.
|22 Kasım 2019 11:20
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