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Kayseri'de hamalların yük kavgası cinayetle bitti

Kayseri'de sebze halinde Suriye uyruklu hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
 22 Kasım 2019 11:30
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Kayseri'de hamalların yük kavgası cinayetle bitti

Kayseri'de sebze halinde Suriye uyruklu hamallar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Sebze Hali'nde hamallık yapan Suriyeli Yaser El Rebiğ (19), Cevad El Hasan (20), Beşşar El Rebiğ (23), Muhammed Ahmed G. (25) ve Eymen G. (18) arasında kamyondan yük indirme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Yaser El Rebiğ, Cevad El Hasan ve Beşşar El Rebiğ, hastaneye kaldırıldı.

Yaser El Rebiğ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Ahmed G. ve Eymen G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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