Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da şehit olan asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi.
|22 Kasım 2019 11:48
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da şehit olan asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da dalış eğitimi sırasında şehit düşen asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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