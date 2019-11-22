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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da şehit olan asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi.
 22 Kasım 2019 11:48
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da şehit olan asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da dalış eğitimi sırasında şehit düşen asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Anadolu Ajansı
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