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Gıdada bilgi kirliliğine son

Tarım Orman Şurası'nda alınan karara göre, gıdada bilgi kirliliği yaratanlara cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuat çıkarılacak- En az uç yıllık dönemi kapsayacak yönlendirici bir destekleme sistemi oluşturulacak- Tarım sektörunde risk ve belirsizliğin azaltılması için gelir garantili urun sigortası çıkarılacak
 22 Kasım 2019 11:59
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Gıdada bilgi kirliliğine son

- Gıda tüketiminde tanım ve çerçevesi belirlenecek şekilde bilgi kirliliği çıkaranlara, cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuat hazırlanacak.

AA muhabirinin Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesinden yaptığı derlemeye göre, sektörun yapısını iyileştiren, en az uç yıllık dönemi kapsayacak, çiftçi odaklı, uretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve surdurulebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sistemi oluşturulacak.

Tarımsal işletmelerde kuçuk, orta ve buyuk ölçekli işletme tanımları yapılarak faaliyetleri planlanacak. Tarımsal uretim planlaması bir devlet politikası haline getirilerek guvence altına alınacak.

Tarım sektörunun en önemli problemi olan risk ve belirsizliğin azaltılması için gelir garantili urun sigortası çıkarılacak. Üretici örgutlerinin girdi temini, uretim ve pazarlama aşamalarında etkinlikleri artırılacak.

Uzun vadede ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilmesi, urun çeşitliliği, dış ticarette surekliliği sağlama, urun maliyetlerinin duşurulmesi ve jeopolitik siyaset açısından yabancı ulkelerde stratejik anlamda uretimin teşvik edilmesi için arazi kiralamaları devam edecek. Uluslararası tarım ve orman faaliyetleri kurumsal altyapıya kavuşturulacak.

Bitki ve hayvan hastalıklarıyla etkin mucadelede yerli ilaç ve aşı uretimi teşvik edilecek.

Mera hizmetlerinin yurutulebilmesi, mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının tamamlanması ile buraların üreticiler ve uretici örgutlerine tahsis edilmesi sağlanacak. Mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmaları teşvik edilecek.

- Kırsal mahallelerde köy yapısı korunacak

Mahalleler, buyukşehir belediyelerince kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılacak. Kırsal mahallelerde köy tuzel kişiliği yapısı korunacak. Kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bunyesinde butuncul ve entegre bir bakış açısıyla koordine edilmesi sağlanacak.

Yetiştiricilikte ve avcılıkta alternatif su urunleri turleri ile uretim ve verimlilik artırılacak.

İklim değişikliğinin etkilerini izlemeye ve araştırmaya yönelik faaliyetler artırılacak ve olası etkileri engellemeye yönelik eylem planları hazırlanacak. Yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon projelerinin gelecek 25 yılda tamamlanması sağlanacak. Tarımsal uretimde ve ormancılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanımı yaygınlaştırılacak.

Organik ve organomineral gubre uretimi ve kullanımı teşvik edilerek kimyasal gubre ithalatı ve çevre kirliliği azaltılacak, biyolojik ve biyoteknik mucadele artırılacak.

Kayıt, nakliye, hayvan pazarları ve mezbaha altyapısı yenilenerek, hayvan hareketlerinde etkin kontrol edilmesi sağlanacak.

- Tarımda teknoloji kullanımı artacak

Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için bilişim teknolojisi tarım sektörune entegre edilecek. Akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, akıllı tarım konusunda yetişmiş çiftçi, muhendis ve ara eleman sayısı özel programlarla artırılacak.

Ar-Ge ve inovasyonda kaynakların daha etkin kullanılması için kamu, özel sektör ve universiteleri de kapsayacak yeni bir kurumsal altyapı oluşturulacak. Orman yangınlarına mudahalede yuksek teknoloji ve yapay zeka uygulamaları kullanılacak.

Türkiye'de yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yuksek oranda talep gören tarım, gıda ve ormancılık urunlerinde ihracat gelirlerini artırmak için marka, kalite, standardizasyon, tanıtım ve özendirme çalışmaları desteklenecek. Dunya uretiminde lider konumda bulunulan urunlerin tanıtım faaliyetleri profesyonel duzeyde yapılacak. Coğrafi işaretli urunler, markalaşma ve katma değerli uretim ile pazar çeşitliliğini artırılacak.

Gıdada bilgi kirliliğinin tanım ve çerçevesi belirlenecek. Bilgi kirliliği çıkaranlara cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuat çıkarılacak, beslenme okuryazarlığı artırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurutulen tarım ve ormancılık faaliyetlerinde denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işte çalışma cezası alan hukumluler kullanılacak.
Anadolu Ajansı
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