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Saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin avukatı açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ta saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin avukatı açıklamalarda bulundu
 22 Kasım 2019 12:30
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Saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin avukatı açıklamalarda bulundu

- Beşiktaş'ta yürüdüğü esnada saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin Avukatı Burak Evci, olaya ve mahkemeye ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Saldırıdan önce de, sonrada alenen aşağılamaya yönelik paylaşımları var, Kendisinin ruh sağlığı gayet yerinde kendisi de ressam ve sanatçı olduğunu beyan ediyor" dedi.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Ş.N.E.'ye yürüdüğü esnada Berrak K. saldırmış, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Berrak K., 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelinin tutuklanmasının ardından saldırıya uğrayan başörtülü öğretmen Ş.N.E.'nin avukatı Burak Evci, yaşanan saldırıya ile müvekkilinin psikolojik durumuna ve şüphelinin akıl sağlığına kadar bir çok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Müvekkilim olay sonrası psikolojik rahatsızlık geçirdiği için rapor aldı" Yaşanan süreçten müvekkilinin psikolojik rahatsızlık geçirdiğini belirten Avukat Burak Evci, "Yaşanan süreçten sonra bizim müvekkilimiz olay sonrası psikolojik rahatsızlıklar geçirdiği için rapor aldı. şu anda hala olayın şokunu üzerinden atabilmiş değil, şahısta bildiğiniz gibi yakalandı, ifadesi alınmak üzere. Bizim bu gün sunmuş olduğumuz sosyal medya çıktılarında şahsın daha önce halkın bir kesimini aşağılayan bir kesimini, bir kesime karşı kışkırtan paylaşımları bulunmakta. Biz bunlarda bugün mahkemeye sunduk. Sunmuş olduğumuz evraklarla ve kendi ifadesinde de beyan ettiği gibi tutuklandı" dedi.

"Alenen aşağılamaya yönelik saldırıdan önce de paylaşımları var" Ruh sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Avukat Evci, "Saldırıdan önce de paylaşımları var, alenen aşağılamaya yönelik. Saldırıdan sonra da paylaşımları var. Kendisinin ruh sağlığı gayet yerinde kendisi de ressam ve sanatçı olduğunu beyan etmekte. Olay 12 Kasım'da gerçekleşiyor. 17 Kasım'da bu şekilde kendisinin gülen bir şekilde selfiesi paylaşılmış. Yine olaydan sonra, 'Günlük azarlarından utanıp, aşağılanıp kaçtılar yine, tahmin edersiniz ezan vaktidir, solukları ansızın kesile' diye bu şekilde yapmış olduğu paylaşımlar var. Biz bunları da savcılıkla ve mahkemeyle paylaştık. Gerekli bütün işlemler yapıldı ve bunların neticesinde kendisi de bu gün tutuklandı" şeklinde konuştu.

"Akıl sağlığının yerinde olduğunu ve davranışları bilinçli yaptığını düşünüyoruz" Akıl sağlığıyla ilgili rapor alınıp alınmayacağı mahkemenin isteğinde olduğun belirten Evci, "Rapor isteyip istememe mahkemenin kendi görüşü fakat bizim anladığımız kadarıyla, vermiş olduğu ifadeden paylaşımlardan, sanatçı olduğun belirtmiş, bir takım galeride paylaşımlarda bulunmuş, resim sergilerine katılmış. Bunlar da akıl sağlığının yerinde olduğunu göstermekte, yapılan davranışları bilinçli bir şekilde yaptığını düşünüyoruz. Mahkeme de bizimle aynı kanaatte olduğunu düşünüyoruz, çünkü şu anda tutuklanması gerçekleşti" diye konuştu.


Saldırıya uğrayan öğretmenin avukatı açıklamalarda bulundu
İhlas Haber Ajansı
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