Kara Kuvvetleri darbe yargılamasında 94 sanığa müebbet istendi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
|22 Kasım 2019 12:31
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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