Başkaya'ya terör örgütü propagandasından beraat

5510'A TABİ KİŞİNİN, MEMUR STATÜSÜ ÜZERİNDEN EMEKLİ OLMASININ BİR AVANTAJI VAR MIDIR? 2009'da memur olan, 13 yıllık hizmetten sonra ayrılıp kendi işini kurarsa, 5510 sayılı kanuna göre, memuriyet hizmetleri daha fazla olduğu için 5434 sayılı kanuna göre emekli aylığı alır. Ancak emekli aylığı alınması sırasında kişi memur değilse emekli aylığı alamaz.