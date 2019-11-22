İBB'de kış hazırlığı... 6 bin 882 personel görev yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşulları ile mücadele kapsamında kışa hazırlık toplantısını dün gerçekleştirdi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı, İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, AKOM, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT şirketleri ile İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İGA Havalimanı İşletmesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri katıldı.

400 MÜDAHALE NOKTASI BELİRLENDİ

Sorumluluk alanındaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 400 müdahale noktası belirleyen İBB, kar küreme ve tuzlama ekiplerini yolların açık kalması için hazır tutacak. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kamusal alanlarda torba ve kutu tuzlar konulacak. İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için torbalar halinde toplam 10 bin tuz bırakılacak.

53 KURTARICI ÇEKİCİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK

Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı noktalarında araç kazaları ve kaymalara müdahale etmek için 53 çekici vinç 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında ise 33 kışla mücadele aracı görev yapacak.Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 küreme aparatlı traktörler verilecek. Kış şartlarıyla etkin mücadele için 60 kritik nokta Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile takip edilecek. Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. 153 İBB Beyaz Masa, 112 Acil Çağrı Merkezi, zabıta ve polis vasıtasıyla bildirilen evsizler İBB tesislerinde misafir edilecek. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarına mama desteği sağlayacak.