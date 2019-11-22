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CHP'nin başkan adayı, Halk Ekmek'in başına getirildi

Halk Ekmek, CHP'den Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na iki kez aday olup iki kez üst üste seçimi kaybeden Özgen Nama'ya emanet edildi.
 22 Kasım 2019 13:46
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CHP'nin başkan adayı, Halk Ekmek'in başına getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek A.Ş'ye Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Özgen Nama'yı atadı. Nama'nın atamasının resmi işlemlerinin, bugün tamamlanması bekleniyor.

2 SEÇİM MAĞLUBİYETİ

31 Mart seçimlerine CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkanı olarak giren Özgen Nama, AK Parti adayı Şeyma Döğücü'nün 2 puan gerisinde kalmıştı.

2014 seçimlerinde de Sancaktepe Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olarak sahaya inen Özgen Nama, o dönemde de seçimi kaybetmişti.
Memurlar.Net
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