CHP'nin başkan adayı, Halk Ekmek'in başına getirildi
Halk Ekmek, CHP'den Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na iki kez aday olup iki kez üst üste seçimi kaybeden Özgen Nama'ya emanet edildi.
|22 Kasım 2019 13:46
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek A.Ş'ye Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Özgen Nama'yı atadı. Nama'nın atamasının resmi işlemlerinin, bugün tamamlanması bekleniyor.
2 SEÇİM MAĞLUBİYETİ
31 Mart seçimlerine CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkanı olarak giren Özgen Nama, AK Parti adayı Şeyma Döğücü'nün 2 puan gerisinde kalmıştı.
2014 seçimlerinde de Sancaktepe Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olarak sahaya inen Özgen Nama, o dönemde de seçimi kaybetmişti.
21 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Numan Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular
22 Kasım 2019 14:43
|Bakan Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık
22 Kasım 2019 14:38
|CHP, termik santral düzenlemesini AYM'ye götürecek
22 Kasım 2019 14:32
|'Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık'
22 Kasım 2019 14:31
|SGK denetmen yardımcılığı TBMM gündeminde
22 Kasım 2019 14:00
|Erdoğan'ı, CHP'li Belediye Başkanı karşıladı
22 Kasım 2019 13:55
|Yeni asgari ücret için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
22 Kasım 2019 13:37
|'Otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısında Dünyada birinciyiz'
22 Kasım 2019 12:24
|Kılıçdaroğlu'dan 'bin lira altında aylık' açıklaması
22 Kasım 2019 12:15
|Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu açıldı
22 Kasım 2019 12:06