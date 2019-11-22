'Meclis'teki partilerin oy oranlarında büyük düşüş gözüküyor'
|22 Kasım 2019 13:51
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Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın programına konuk olan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni partilerin yeni ittifakları doğuracağını söyleyerek Meclis'te yer alan partilerin oylarında düşüşler yaşandığını belirtti.
'Yeni kurulan partilere büyük ilgi var'
Kulat, yeni kurulan partilere büyük ilgi olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Yeni partiler kuruluyor. Bunlardan bir tanesini Ahmet Davutoğlu, diğerini ise Ali Babacan kuruyor. Davutoğlu büyük aşama kaydetti. İki hafta içerisinde partiyi ilan edecekler. Biraz önce o parti içerisinde biri ile görüştüm. Son aşamada olduklarını söyledi. Burada yeni ittifaklar oluşacağı konuşuluyor. Davutoğlu ile Saadet Partisi'nin teması, bunlarının yanına Demokrat Parti ve geçtiğimiz hafta büyük çoşku içerisinde kongresi yapılan Yeniden Refah Partisi'ni koyabiliriz. Bu yeni kurulan partilere büyük ilgi var. Şu anda bizim kamuoyu yoklamalarımıza göre, Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş gözüküyor. Burada halk kararsız olarak duruyor. Ama bunlar başka partilere de kanalize olmuş değil."
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