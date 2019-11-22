Erdoğan'ı, CHP'li Belediye Başkanı karşıladı
Adnan Menderes Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen isimler arasında CHP'li Tunç Soyer de yer aldı
|22 Kasım 2019 13:55
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda Vali Erol Ayyıldız ve çocuklar tarafından karşılandı.
Ege Üniversitesi Kampüsü girişine inşa edilen Bilal Saygılı Camii'nin açılışı için kente giden Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Numan Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular
22 Kasım 2019 14:43
|Bakan Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık
22 Kasım 2019 14:38
|CHP, termik santral düzenlemesini AYM'ye götürecek
22 Kasım 2019 14:32
|'Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık'
22 Kasım 2019 14:31
|SGK denetmen yardımcılığı TBMM gündeminde
22 Kasım 2019 14:00
|CHP'nin başkan adayı, Halk Ekmek'in başına getirildi
22 Kasım 2019 13:46
|Yeni asgari ücret için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
22 Kasım 2019 13:37
|'Otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısında Dünyada birinciyiz'
22 Kasım 2019 12:24
|Kılıçdaroğlu'dan 'bin lira altında aylık' açıklaması
22 Kasım 2019 12:15
|Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu açıldı
22 Kasım 2019 12:06