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Erdoğan'ı, CHP'li Belediye Başkanı karşıladı

Adnan Menderes Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen isimler arasında CHP'li Tunç Soyer de yer aldı
 22 Kasım 2019 13:55
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Erdoğan'ı, CHP'li Belediye Başkanı karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda Vali Erol Ayyıldız ve çocuklar tarafından karşılandı.

Ege Üniversitesi Kampüsü girişine inşa edilen Bilal Saygılı Camii'nin açılışı için kente giden Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.
Memurlar.Net
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