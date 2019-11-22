KPSS 2019/5'te 2 mühendis kadrosu boş kaldı
KPSS 2019/5 tercihlerinde 2 meteoroloji mühendisliği kadrosu boş kaldı
|22 Kasım 2019 14:13
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KPSS 2019/5 ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 personel almak için ÖSYM aracılığıyla ilana çıkmıştı.
Başvurular da 7 ila 13 Kasım 2019 tarihleri arasında alındı.
Sonuçlar da bugün itibariyle açıklandı.
Açıklanan sonuçlara göre 2 meteoroloji mühendisliği kadrosu boş kaldı.KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
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