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KPSS 2019/5'te 2 mühendis kadrosu boş kaldı

KPSS 2019/5 tercihlerinde 2 meteoroloji mühendisliği kadrosu boş kaldı
 22 Kasım 2019 14:13
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KPSS 2019/5'te 2 mühendis kadrosu boş kaldı

KPSS 2019/5 ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 personel almak için ÖSYM aracılığıyla ilana çıkmıştı.

Başvurular da 7 ila 13 Kasım 2019 tarihleri arasında alındı.

Sonuçlar da bugün itibariyle açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre 2 meteoroloji mühendisliği kadrosu boş kaldı.

KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Memurlar.Net
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