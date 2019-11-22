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Nevşehir'de FETÖ'den 3 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
 22 Kasım 2019 14:16
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Nevşehir'de FETÖ'den 3 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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