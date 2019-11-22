MEB'den 'okullarda silahlı eğitim' açıklaması
|22 Kasım 2019 14:23
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Milli Eğitim Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Milli eğitimde silahlı eğitim iddialarına ilişkin açıklama
MEB'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA
Bugün medyaya "Milli eğitimde silahlı eğitim" başlığıyla yansıyan haberle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Haberde, "Milli Eğitim'de kurulan poligonda, 'turnuva' adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen söz konusu sportif etkinlik, federasyonu bulunan ve olimpik bir spor branşı olan "Atıcılık" sporu ile ilgilidir.
11-15 Kasım 2019 tarihlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Toprakkale Halk Eğitim Merkezi binamızda bulunan poligonda "Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası" adı altında turnuva düzenlenmiş , turnuvaya 44 öğretmenimiz katılmıştır.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans , Tescil , Vize ve Transfer Talimatının 9.maddesinde bu spora başlama yaşının 10 yaş olduğu belirtilmektedir. Ayrıca haberde yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere yönelik açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinlikte öğrencilerimiz yer almamıştır.
Kursa gelen öğrencilerimizden Mersin ilimizde yapılan Türkiye Atıcılık Kupasında kategorilerinde Türkiye 6.sı ve 11.si dereceleri elde etmişlerdir.
Kurs öğreticimiz Atıcılık Federasyonunda Hakem ve Üçüncü derece Antrenör belgesine sahiptir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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