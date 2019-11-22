1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik önünde hareketli anlar...Merdivenden inmeye kalktı

Zonguldak'ta Valilik önüne öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Valilik önüne çıkan otomobil, yolu karıştırınca merdivende askıda kaldı
 22 Kasım 2019 14:25
Yazdır
Valilik önünde hareketli anlar...Merdivenden inmeye kalktı

Zonguldak'ta Valilik önüne öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Valilik önüne çıkan otomobil, yolu karıştırınca merdivende askıda kaldı.


Valilik önünde hareketli anlar

Zonguldak Valiliği önüne çıkan otomobil, yol yerine merdivenlerden inmeye kalkınca merdivende askıda kaldı. Edinilen bilgiye göre Zihni Köktürk idaresindeki 67 AF 839 plakalı otomobil valilik binası önüne çıkan otomobil yolu karıştırınca merdivende askıda kaldı. Otomobil sürücüsünün yolu karıştırdığı öğrenilirken araçta bulunan araç sürücü ve yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan kazanın ardından olay yerine trafik ekibi ve çekici gönderildi. Askıda kalana araç çekici yardımıyla çıkartılırken araç sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayı anlatan Bülent Ulubay, "Görünmez bir şey. Şurada yol var. Burada Karayolu var Burada da kaldırım var. Bu arabanın buradan çıkıp tekrar inmesi abes yani. Bir de Zonguldak plakalı araba bu acaba sorunları mı var kafasında bir şey mi var. Keşke olmasaydı ama olmuş bir kere Allah'tan ölen ya da yaralanan olmadı" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin avukatı açıklamalarda bulundu
22 Kasım 2019 12:30		 Ünlü komedyene hakarete 5 ay hapis
22 Kasım 2019 12:24
Eşiyle kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet istemi
22 Kasım 2019 12:05		 2 işçi hayatını kaybetmişti, sanıklara 4 yıl 2 ay hapis verildi
22 Kasım 2019 11:47
Kayseri'de hamalların yük kavgası cinayetle bitti
22 Kasım 2019 11:30		 130 bin hükümlüye infaz indirimi
22 Kasım 2019 08:25
'İntihar' savını çürüten tespit: Rabia dosyasında sorular artıyor
22 Kasım 2019 07:50		 Sakarya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
21 Kasım 2019 23:31
Katilinin adını telefonuna 'Azrail' diye kaydetmiş
21 Kasım 2019 22:56		 Hastanenin kuyusunda kullanılacak kabloyu çaldılar
21 Kasım 2019 22:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:54 - Evde sağlık hizmeti ile 3 bin hasta sağlıklı dişlere kavuştu14:50 - 15 kez kan bağışı yapan valiye bronz madalya14:43 - Numan Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular14:40 - KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı14:38 - Bakan Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık14:32 - CHP, termik santral düzenlemesini AYM'ye götürecek14:31 - 'Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık'14:25 - Valilik önünde hareketli anlar...Merdivenden inmeye kalktı14:23 - MEB'den 'okullarda silahlı eğitim' açıklaması14:22 - TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'cezaevi' uyarısı
14:16 - Nevşehir'de FETÖ'den 3 gözaltı14:13 - Akademisyenler uyardı: Bazı mantarlar sadece bir kez yenir14:13 - KPSS 2019/5'te 2 mühendis kadrosu boş kaldı14:04 - Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada14:02 - Tez danışmanlarına 'öğrenci sınırlaması' getirildi14:00 - SGK denetmen yardımcılığı TBMM gündeminde13:59 - 'Eğitim çalışanları her önüne gelenin darp edeceği kimseler olmasın'13:55 - Erdoğan'ı, CHP'li Belediye Başkanı karşıladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Okulların hizmet alanları ve puanları güncelleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğan kokusu 5
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
Yaşar büyükanıt 3
asvel lyon-villeurbanne 1
Allah korkusu 7
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
halk dili 1
yanaktan makas almak 2
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam