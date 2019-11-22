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'Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Siyasette başlattığımız yeni süreci, birlikte götüreceğiz. Ahlaklı ve adaletli bir siyaset. Hiç kimseyi ötekileştirmeden bunu yapacağız
 22 Kasım 2019 14:31
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'Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kimseyi ötekileştirmeden ahlaklı ve adaletli bir anlayışla hizmet verdiğini belirterek, "Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık, birlikte götüreceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de bir otelde, ülke genelinden CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması'nın açılış konuşmasını yaptı.

Yerel seçimlerden bu yana geçen 7,5 aylık dönemde CHP belediyelerinin çok güzel işler başardığını, yönetimi başka partilerden devralan arkadaşlarının zor bir tabloya rağmen "enkaz edebiyatı" yapmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ülke genelinde israfa karşı mücadele başlattıklarını söyledi.

Partisinden seçilen belediye başkanlarının kentlerin israftan kaçınılarak nasıl yönetileceğini bütün ülkeye gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Güveni tetikleyen ana unsur israftan ve şatafattan kaçınmaktır. Bunlardan kaçındığınızda sokakta rahat yürüyeceksiniz. Belediye meclis toplantılarını canlı yapıyorsunuz. Düne kadar şeffaflık diye bir kavram yoktu." dedi.

Ülkenin ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini, toplu intiharların olduğu bir sürecin yaşandığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız sosyal yardımlarını belli bir çerçevede hayata geçirmeye başladılar. İstanbul'dan bir örnek vereceğim. Bu yıl dar gelirli, yoksul 30 bin üniversite öğrencisine burs verilecek. Miktarı 96 milyon lira. Nereden buldun bu parayı, israfı engelleyerek. Bu ülkenin hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşları için çalışıyoruz. Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık, bu süreci birlikte götüreceğiz. Ahlaklı ve adaletli bir siyaset. Hiç kimseyi ötekileştirmeden bunu yapacağız." diye konuştu.

- Aile sigortası uygulaması

Parti olarak daha önce dile getirdikleri aile sigortası konusunda da bazı belediyelerin çalışma başlattığına işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bazı belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde yoksul vatandaşlarla ilgili aile sigortasının bir benzerini uygulamaya başladı. Ankara Yenimahalle, Adana Seyhan belediyelerimiz bunu yaptı. Şimdi Ankara bunu kart üzerinden yayacak. Ülkeyi yönetenler bunu beceremiyorlar ama biz yerel yönetimlerde bunu yapıyoruz. Bu kimin garibanın, yoksulun yanında olduğunu gösteriyor. Kreş yapacağız. Yoksul mahallelerden başlayarak her mahalleye kreş yapacağız. Çoğu belediye başkanımız yaptı, yapmaya da devam ediyor. İstanbul'un yapacağı 150 kreş için belediye bütçesinden beş kuruş para çıkmayacak."

Kılıçdaroğlu, konuşmasında bazı belediyelere kayyum atanmasını da eleştirdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da seçmenin kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirterek yaşam kalitesini arttırmak zorunda olduklarını ifade etti.

"Kardeş Kentler Çağdaş Kentliler" sloganıyla düzenlenen çalıştay, yarın sona erecek.
Anadolu Ajansı
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