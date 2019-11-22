1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Numan Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: (Özlem Zengin'e yönelik ifadeler) Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini, kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde ortaya koydular
 22 Kasım 2019 14:43
Yazdır
Numan Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulu'ndaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ifadesine ilişkin, "Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini, kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde ortaya koydular." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta yaptığı konuşmada, siyasetin esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Günlük hayatın içerisinde siyaset, hele Türkiye'de her gün gündemi değişen, her gün farklı konuların gündeme geldiği, hele Türkiye'nin son dönemde karşılaştığı sıkıntıları, sorunları göz önünde bulundurursanız birtakım küresel ve bölgesel sorunlarla boğuştuğumuz son derece sıcak ve son derece hızlı gelişen bir yapıya sahiptir. Siyasetin içerisinde tabii ki günlük hayatın işlerini, siyasetin gereklerini sonuna kadar yerine getireceğiz. Sahada var olacağız. 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye'nin bir işareti olduğu için Ordu'nun her yerinde başarılı olacağız, her yerinde güçlü olacağız." ifadesini kullandı.

Birinci ideal ve iddialarının güçlü büyük Türkiye'yi kurmak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her alanda güçlü, ekonomisiyle, siyasetiyle, demokrasisiyle bütün alanlardaki birikimiyle güçlü bir Türkiye. Ele güne muhtaç değil, 3-5 kuruş için başkasının önünde el açıp yalvaran bir Türkiye değil, kendi ihtiyaçlarını dışarıdan temin etmek için gayret eden bir Türkiye değil, kendi ayakları üstünde duran bir Türkiye. Devletle milletin yan yana durduğu, devletle milletinin iç içe durduğu, devlet millet kaynaşmasının en güzel şekilde sağlandığı Türkiye. İşte bu idealde hep taşımış olan bir siyasi kadro olarak bugün de güçlü Türkiye ideali, büyük Türkiye ideali etrafında kararlılıkla devam ediyoruz ve sizin vazifeniz çok daha güçlü, çok daha büyük bir Türkiye ortaya koymaktır."

Kurtulmuş, her konuda çok mesafeler alındığını belirterek, "Önceden millete tepeden bakan o Cumhuriyet Halk Fırkası, o terakki zihniyetinin artık çok gerilerde kaldığı, millet tarafından bir şekilde yüzüne bakılmadığı noktalara geldik. Ancak üzülerek ifade ediyorum, iki gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grup Başkanvekilimize 'şu kadına haddini bildirin' çıkışını yapan CHP'nin sözcüsü, aslında devletle millet arasındaki ayrışmanın bir şekilde adresi olan Cumhuriyet Halk Fırkası görüşünün, anlayışının ne acı bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

- "Bu sözü hatırlıyoruz"

Merve Kavakçı'nın Mecliste yaşadıklarını hatırlatan Kurtulmuş, "Bu sözü hatırlıyoruz. 28 Şubat'ın o karanlık günlerini milletin çocuklarına karşı, başka bir şey demiyor, 'şu kadını susturun, şu kadın otursun, yerine geçsin, başkası konuşsun' diyebilir ama ne diyor? 'Haddini bildirin'. Aynen 28 Şubat'ta, o zaman ben Fazilet Partisi İl Başkanıydım. İstanbul'dan 80 bin oyla seçilen Merve Kavakçı Hanımefendi Meclise geldiğinde nasıl 'dışarı, dışarı' diye tempo tuttular ve o zaman merhum Başbakan kalkarak, 'şu kadına haddini bildirin' diye nasıl konuştuysa, aynı şeyi söylüyorlar." dedi.

Numan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Had bildirmek lafı, bir yerde Türkiye'de bu mütegallibe siyaset anlayışının şifresi olan cümlelerden biridir. Çünkü Anadolu insanı, onlar birinci sınıf insanlar olmadığı için Türkiye'yi yönetmeye layık değildir, onların zihniyetine göre. Türkiye'yi yönetecek olanlar Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ya da İttihat Terakki'nin devamı olan ya da onlardır. Bunlar ise geri hizmetlerde bulunacak halk kitleleridir. Onun için 'haddini bildirin' demişlerdi 20 sene evvel. Çok değiştiler zannettik. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde özelikle son seçimlerde geniş halk kesimleriyle barıştığını zannettik. Ama zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular. 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini, kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde ortaya koydular. Yazıklar olsun, ayıp olsun, bunu şiddetle kınıyoruz."

NATO'nun yeni bir karar aldığını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün bir haber vardı, NATO yeni bir karar aldı. Dedi ki NATO, bundan sonra NATO'nun uzay kuvvetleri de olacak. Yani, beyler dünyayı silahlandırdıkları yetmediği gibi bundan sonra uzaya da hakim olmaya çalışacaklar. Şu anda uzayda sadece yörüngesinde dolaşan binlerce uydu var. Hani 'çevre kirliliği' diyoruz ya, televizyonlarda görüyorsunuz. Plastikler ve çöpler dünyayı kötü kullandığımız için denizler zehir haline geldi artık ama bir düşünün önümüzdeki on yıllarda Allah muhafaza uzaydaki bu uyduların yörüngesinden çıkmaya başlaması ile uzay bir çöplük haline gelecek. Halbuki Cenab-ı Allah 7,5 milyar insana yeryüzünü ve kainatı emrine amade kıldı. Emanete sağlam sahip çıkmak, dünyaya ve evrene sağlam sahip çıkmak demektir."

Konferansa AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergun Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, partililer ve çok sayıda genç katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık
22 Kasım 2019 14:38		 CHP, termik santral düzenlemesini AYM'ye götürecek
22 Kasım 2019 14:32
'Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık'
22 Kasım 2019 14:31		 SGK denetmen yardımcılığı TBMM gündeminde
22 Kasım 2019 14:00
Erdoğan'ı, CHP'li Belediye Başkanı karşıladı
22 Kasım 2019 13:55		 CHP'nin başkan adayı, Halk Ekmek'in başına getirildi
22 Kasım 2019 13:46
Yeni asgari ücret için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
22 Kasım 2019 13:37		 'Otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısında Dünyada birinciyiz'
22 Kasım 2019 12:24
Kılıçdaroğlu'dan 'bin lira altında aylık' açıklaması
22 Kasım 2019 12:15		 Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu açıldı
22 Kasım 2019 12:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:54 - Evde sağlık hizmeti ile 3 bin hasta sağlıklı dişlere kavuştu14:50 - 15 kez kan bağışı yapan valiye bronz madalya14:43 - Numan Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular14:40 - KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı14:38 - Bakan Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık14:32 - CHP, termik santral düzenlemesini AYM'ye götürecek14:31 - 'Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık'14:25 - Valilik önünde hareketli anlar...Merdivenden inmeye kalktı14:23 - MEB'den 'okullarda silahlı eğitim' açıklaması14:22 - TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'cezaevi' uyarısı
14:16 - Nevşehir'de FETÖ'den 3 gözaltı14:13 - Akademisyenler uyardı: Bazı mantarlar sadece bir kez yenir14:13 - KPSS 2019/5'te 2 mühendis kadrosu boş kaldı14:04 - Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada14:02 - Tez danışmanlarına 'öğrenci sınırlaması' getirildi14:00 - SGK denetmen yardımcılığı TBMM gündeminde13:59 - 'Eğitim çalışanları her önüne gelenin darp edeceği kimseler olmasın'13:55 - Erdoğan'ı, CHP'li Belediye Başkanı karşıladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Okulların hizmet alanları ve puanları güncelleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanaktan makas almak 2
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
Allah korkusu 7
halk dili 1
asvel lyon-villeurbanne 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
soğan kokusu 5
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam