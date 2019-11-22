1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evde sağlık hizmeti ile 3 bin hasta sağlıklı dişlere kavuştu

Kayseri'de Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından 2008 yılında başlatılan evde sağlık hizmetleri kapsamında 3 bine yakın hastanın diş tedavisi yapıldı
 22 Kasım 2019 14:54
Yazdır
Evde sağlık hizmeti ile 3 bin hasta sağlıklı dişlere kavuştu

Kayseri'de Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından 2008 yılında başlatılan evde sağlık hizmetleri kapsamında 3 bine yakın hastanın diş tedavisi yapıldı.

Yatağa bağımlı ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen hastalara 2008 yılından beri verilen evde sağlık hizmetleri, hem hastaları hem de hasta yakınlarını rahata kavuşturuyor. Yatağa bağımlı olan veya yürüyemeyen diş rahatsızlığı olan yakınlarını hastaneye getirip götürmekte zorlanan hasta yakınlarının 444 38 33 numaralı telefonu arayarak kendilerine ulaştığını söyleyen Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini Başhekim Yardımcısı Dt. Kazım Coşkun, evde sağlık hizmeti veren ekipte iki diş hekimi, bir protez teknisyeni ve bir hemşirenin bulunduğunu söyledi. Dt. Coşkun, "Evde sağlık hizmetinde hastalarımızın genel sağlık durumları da göz önünde bulundurularak diş çekimi, protez yapımı, protez tamiri gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca ev şartlarında yapılamayacak işlemler var ise taşıma ekibimizle koordineli bir şekilde çalışılarak hastalarımız hastanemize getirilmektedir. Hastaneye getirilen hastalarımız hastanemizde uzman hekimlerimizin de görüşleri alınarak koordineli bir şekilde tedavilerine başlanıp, tedavi sonrası sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlanmaktadır" dedi.

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından bugüne kadar 3 bine yakın hastaya hizmet verildiğini açıklayan Coşkun, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla çıktığımız bu yolda hastalarımızın tedavilerini yapmak tabii ki bizleri mutlu etmektedir. Bunun yanında bizim için daha önemli olan ise hastaların hayır dualarını almaktır. Evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında büyük emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye ve hastanemizde bu hizmeti yakından takip eden Başhekimimiz Dt. Ahmet Kuzu'ya teşekkür ediyoruz. Son olarak hastalarımız bu hizmetten yararlanmak istiyorlarsa bizleri 444 38 33 numaralı telefondan arayarak başvurularını yapabilirler" diye konuştu.

Eşi yüzde 98 engelli olan ve evde sağlık hizmeti uygulamasından faydalanan Meliha Tokdemir'in eşi Osman Tokdemir, "Hastam, yüzde 98 oranında engelli. Yürüyemiyor, yatalak ama bilinci yerinde. Evde Sağlık Hizmetleri biriminden sağlık hizmeti alıyoruz. Dişinde sıkıntı vardı. Hemen ekipler geldi muayene ettiler ve dişine protez yaptılar. Haftada iki defa geldiler ve ilgilendiler. Bu hizmetlerden çok memnunuz. Bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun. Hastamızın hastaneye gitme imkanı yok. Çok güler yüzlü bir ekip ve ilgili bir ekip. Hepsinden memnunuz" şeklinde konuştu.

82 yaşındaki annesi Ülker Özorol'a bakan Nevin Şaşmaz, Evde Sağlık Hizmetleri birimi ile Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde tanıştığını anlatarak, "Annem 82 yaşında, alt ve üst çene dişleri komple yapılacaktı. Annemi zar zor hastaneye götürdüm. Diş hastanesindeki panoda evde sağlık hizmeti verildiğine yönelik afişi gördüm ve yetkililerle görüştüm. Hemen ilgilendiler. İlk tedavi hastanede oldu. Daha sonraki tedaviler evde oldu. Hemen geldiler ilgilendiler ve tedavisini yaptılar. Bu uygulamayı hizmete sokan ve çalışan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB'de kış hazırlığı... 6 bin 882 personel görev yapacak
22 Kasım 2019 13:31		 Trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 kişi yakalandı
21 Kasım 2019 23:26
Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu
21 Kasım 2019 23:06		 İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'Ara tatil' yoğunluğu
21 Kasım 2019 22:26
Kayseri'de 26 girişi bulunan yeraltı şehri bulundu
21 Kasım 2019 19:33		 Doğa harikası Kilyos plajına 'atıksu arıtma tesisi' tehdidi
21 Kasım 2019 19:25
İBB, kredi aldı; 2 yıldır duran metro inşaatı tekrar başlıyor
21 Kasım 2019 13:07		 Kuraklık sebebiyle İznik gölünde adacıklar oluştu
20 Kasım 2019 23:43
Galata Kulesi maviye büründü
20 Kasım 2019 21:46		 Trabzon'un 'heyelan duyarlılık haritası' hazırlandı
20 Kasım 2019 20:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:03 - 'Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat'14:54 - Evde sağlık hizmeti ile 3 bin hasta sağlıklı dişlere kavuştu14:50 - 15 kez kan bağışı yapan valiye bronz madalya14:43 - Numan Kurtulmuş: Kendi hadsizliklerini ortaya koydular14:40 - KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı14:38 - Bakan Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık14:32 - CHP, termik santral düzenlemesini AYM'ye götürecek14:31 - 'Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık'14:25 - Valilik önünde hareketli anlar...Merdivenden inmeye kalktı14:23 - MEB'den 'okullarda silahlı eğitim' açıklaması
14:22 - TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'cezaevi' uyarısı14:16 - Nevşehir'de FETÖ'den 3 gözaltı14:13 - Akademisyenler uyardı: Bazı mantarlar sadece bir kez yenir14:13 - KPSS 2019/5'te 2 mühendis kadrosu boş kaldı14:04 - Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada14:02 - Tez danışmanlarına 'öğrenci sınırlaması' getirildi14:00 - SGK denetmen yardımcılığı TBMM gündeminde13:59 - 'Eğitim çalışanları her önüne gelenin darp edeceği kimseler olmasın'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Okulların hizmet alanları ve puanları güncelleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 1
asvel lyon-villeurbanne 1
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
Allah korkusu 7
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
Yaşar büyükanıt 3
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
soğan kokusu 5
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam