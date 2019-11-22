1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat'

Kışın yaklaşmasıyla hastalık mevsimi başladı. Peki, bu dönemi sağlıklı atlatmak için ne yapılması gerekiyor? İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesinin uzman akademisyenleri, alınması gereken tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı
 22 Kasım 2019 15:03
Yazdır
'Mevsim değişikliğinde hasta olmak istemiyorsanız bunlara dikkat'

Kışın yaklaşmasıyla hastalık mevsimi başladı. Peki, bu dönemi sağlıklı atlatmak için ne yapılması gerekiyor? İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesinin uzman akademisyenleri, alınması gereken tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Pastırma sıcaklarının sona yaklaşması, kış mevsiminin kapıya dayanması, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların artmasına neden olmuş durumda. Havanın bir sıcak bir soğuk gittiği şu günlerde hasta olmamak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki, değişken hava durumuyla şifayı kapmaya çok müsait olan bu günlerin gazabından korunmak için neler yapmak, nelere dikkat etmek gerekiyor? İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesinin uzman akademisyenleri, alınması gereken tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Şikayetler beş günde geçmiyorsa

Mevsim geçiş dönemlerinin hastalığa çok müsait dönemler olduğuna dikkat çeken İAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver, "Bu süreçten etkilenmemenin en iyi yolu, hastalıktan korunmak için tedbir almak olsa da, hastalığa yakalanan kişilerin de muhakkak hastalıklarının seyrine dikkat etmeleri ve hekime başvurmaktır. Özellikle bu üç hastalık için ortak belirtiler denebilecek burun ve geniz akıntısı, öksürük, hapşırık, kırgınlık, ağrı ve ateş gibi tablolar 5 gün içinde geçmiyorsa, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması elzemdir" ifadelerini kullandı.

"Hava virütik aktiviteyi artırıyor"

İçinde bulunduğumuz dönemin, havanın soğuyup kuruduğu günler olduğuna dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül, "Bu da virütik aktiviteyi arttırır. Yani bu ortam, virüslerin aktif olmasına müsaittir. Üstelik soğuk hava nedeniyle kapalı alanda geçirilen zaman artar. Bu da bulaşıcı hastalık için son derece uygun bir ortam demektir. Bu dönemde kişisel temizliğe özen gösterilmesi, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada büyük destek olacaktır" diye konuştu.

'Nasıl beslenmeli'

İAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Indrani Kalkan ise, bu dönemde beslenme konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: "Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli etken bağırsak florasıdır. Bunu destekleyen besinlerin başında ise yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotik özellikli gıdalar gelmektedir. Bu besinlerin içerisinde bulunan, vücudumuz için faydalı mikroorganizmaların gelişimini sağlamak için soğan, sarımsak, yer elması, kuşkonmaz, pırasa, yeşil muz, arpa, yulaf, keten tohumu ve kakao gibi prebiyotik olarak adlandırılan besinleri sık tüketmek gereklidir. Probiyotikler, grip gibi hastalıkları ve antibiyotik ihtiyacını azaltmaktadır."

Grip aşısında sorun yok

Uzmanlar ayrıca, zaman zaman spekülasyonlara konu olan grip aşısının herhangi olumsuz bir etkisinin bulunmadığını, aksine bu dönemde hastalıktan korunmanın en garantili yolu olduğunu ifade ettiler. Öte yandan giyim-kuşamda da mevsim şartlarına dikkat edilmesini, çok ince ve çok kalın giyinilmemesini, dolayısıyla aşırı terleme ve aşırı üşüme gibi durumlardan korunulmasını önerdiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak
22 Kasım 2019 16:28		 Siyah zeytin, yeşil zeytinden sonra bu da kırmızı zeytin
22 Kasım 2019 15:29
Akademisyenler uyardı: Bazı mantarlar sadece bir kez yenir
22 Kasım 2019 14:13		 Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada
22 Kasım 2019 14:04
Yeni nesil ameliyathane: Artık ameliyatlar birkaç saatte bitiyor
22 Kasım 2019 13:29		 Tarım ve Orman Bakanlığından 'su kaynaklarımızı koruyalım' çağrısı
22 Kasım 2019 13:21
Karabük'te yüzlerce balık kıyıya vurdu
22 Kasım 2019 09:31		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
22 Kasım 2019 06:30
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu
21 Kasım 2019 23:36		 Tanesi 40 TL'ye satılıyor! Yoğun talep görüyor
21 Kasım 2019 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama16:33 - Somuncuoğlu: Rabia Naz'ın Mavi Balina oynadığını duydum16:28 - THY, Cenevre-Antalya direkt uçuşlarına başlayacak16:26 - Bakan Pekcan otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi16:21 - Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı: Cybertruck16:15 - Lisede sınıfta kalma geri geliyor16:13 - Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde16:12 - Tarım cephesinde yeni bir şey yok!16:10 - Bir üniversiteyi kapatan bütün üniversiteleri kapatmış gibidir16:02 - Eğitimde şiddetin önlenmesinde bakanlıklar arası iş birliği
16:00 - MR görüntüleme cihazını kullanılamaz hale getiren kişilere suç duyurusu15:57 - MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme15:42 - Adana Büyükşehir'de bitmeyen tartışma: İşçi alacakları15:39 - Kadın şiddeti ve cinayetlerine karşı emsal hapis cezası15:34 - Osmaniye MEM'den 'silahlı eğitim' iddiasına yalanlama15:29 - Siyah zeytin, yeşil zeytinden sonra bu da kırmızı zeytin15:18 - Öğretmenini bıçaklayarak öldüren öğrenci hakim karşısında15:18 - Şenol Güneş: Arda'yı hep birlikte yok ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
FETÖ'ye büyük bir darbe daha geliyor
Süleyman Soylu'nun bıktım, yoruldum dediği konu
130 bin hükümlüye infaz indirimi
KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dipsiz göl serzenişi
Lisansüstü eğitim yönetmeliğinde iki konuda önemli düzenleme
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
halk dili 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
yanaktan makas almak 2
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
asvel lyon-villeurbanne 1
29 Kodu ile işten çıkarma 1
soğan kokusu 5
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Keytur Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam