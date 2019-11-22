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'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?
 22 Kasım 2019 15:11
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'Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret ediyor.

Ziyaret öncesi il başkanlığı binası önünde bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan şunları söyledi:

"İzmir'e büyükşehir vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için oran yeterli olmadı. Bizim anlayışımızda seçmene küsme darılma vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette daime hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlamında bir hareketiz. Eksiklerimizi yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Bugünlere sürekli kendimizi geliştirerek geldik. Biz aşkınan çalışan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük.

Bizim gözümüzde tüm makam ve unvanlar geçicidir, fanidir. Bunlar milletin kendisine hizmet etmemiz için verdiği emanetlerdir. Ana muhalefet, CHP bunun farkında değildir. Lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler. Parlamentoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını gördünüz. İfadeye bakın 'Ulan şu kadını susturun.' Bir bayana 'Ulan şu kadını susturun' gibi bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana Bunlar 'edepsiz ahlaksız' dedim.

Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekilinin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bunlara göre kadın bahçıvan olmalı. Tarlada domates birber toplasın, böyle olmalı. Karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti'nin hanımları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi? Bizim suriye'de ne işimiz var... Bay Kemal Senin oralarda ne işin var.

Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Ispat ettin ettin, etmezsen CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun. "
Memurlar.Net
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